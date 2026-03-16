도이치 모터스, BMW·MINI 성동 패스트레인 서비스센터 신규 오픈

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BMW 그룹 코리아의 공식 딜러사인 도이치 모터스가 서울시 성동구 마장동에 BMW 및 MINI 성동 패스트레인 서비스센터를 새롭게 오픈한다고 16일 밝혔다.

BMW·MINI 패스트레인은 경주용 차량의 빠른 정비가 이뤄지는 피트(pit)의 개념을 적용한 서비스센터로 엔진 오일, 브레이크 패드, 타이어 등 소모품 교체 중심의 경정비 서비스를 제공한다.

이번에 새롭게 문을 연 BMW 및 MINI 성동 패스트레인 서비스센터는 연면적 724.45m2(약 219평)규모의 지상 2층 건물에 조성됐으며, 5개의 워크베이를 통해 BMW와 MINI 차량에 대한 효율적인 점검 및 경정비 서비스를 받을 수 있다.

[사진=도이치 모터스]

또한 주요 소모품 교체의 경우 고객이 보다 신속하게 서비스를 이용할 수 있도록 당일 예약 접수를 받으며, 이용 고객에게 발렛 서비스를 지원해 고객 편의성을 높였다. 일반수리나 사고차량 수리가 필요한 경우 BMW·MINI 동대문 서비스센터와 연계한 원스톱 서비스를 지원한다.

BMW 및 MINI 성동 패스트레인 서비스센터는 수도권 지하철 왕십리역과 마장역, 용두역에서 약 3분 거리에 위치해 있으며 내부순환로 마장IC 및 사근IC와도 가까이 자리해 한강 이북은 물론 한강 이남 지역에서도 편리하게 방문할 수 있다.



보다 자세한 사항은 BMW·MINI 성동 패스트레인 서비스센터로 문의하면 된다.

y2kid@newspim.com