부산시, '리본 프로젝트' 비전 선포…'1만 내편돌보미' 출범

내편돌보미 1만 명 돌봄 중심 전환

돌봄 공백 해소와 복지 선순환 목표



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 세대통합 돌봄시대를 열며 노인일자리 정책의 새 전환점을 마련했다.

시는 16일 오후 시청 대강당에서 '리본 프로젝트' 비전 선포식과 '1만 내편돌보미' 출범식을 개최했다고 밝혔다.

성희엽 부산시 미래혁신부시장이 16일 오후 2시 시청 대강당에서 열린 리본 프로젝트 비전 선포 및 1만 명의 내편돌보미 출범식에 인사말을 하고 있다.[사진=부산시] 2026.03.16

행사에는 박형준 시장을 비롯해 김정현 부산시니어클럽협회장, 김양진 한국노인인력개발원 부산울산지역본부장, 시니어클럽 관계자와 내편돌보미 등 700여 명이 참석했다.

시는 이날 기존 환경정비 중심 노인일자리를 돌봄 중심으로 전환하는 '리본 프로젝트'의 비전을 공식화했다. '리본(Re-Born·Ribbon)'은 노년의 재도약과 세대 간 연결의 의미를 담았으며, 노인일자리를 단순한 생계 지원에서 돌봄과 관계, 존엄의 회복으로 확장하는 것이 목표다.

올해 선발된 1만 명의 '내편돌보미'는 노인, 아동, 장애인, 고독사 위험가구 등 돌봄이 필요한 시민을 대상으로 신체·정신 건강부터 일상생활 지원까지 통합돌봄 서비스를 제공한다. 기존 말벗 중심의 사업을 넘어, 시민 전 세대를 대상으로 하는 '부산형 통합돌봄'모델을 구축한다는 점에서 산업계와 복지현장의 주목을 받고 있다.

출범식은 ▲기장시니어클럽 어르신 제작 홍보영상 상영 ▲리본 프로젝트 비전 선포 세리머니 ▲선서문 낭독 ▲출범 퍼포먼스 순으로 진행됐다. 참석자 전원은 '1만 내편돌보미 출범'을 상징하는 피켓을 들고 공동 선언하며 부산 노인일자리의 패러다임 전환을 함께 알렸다.

시는 올 한 해를 기점으로 지역 수요와 정책 변화를 반영한 세대통합형 일자리 모델을 지속 확산할 계획이다. 내편돌보미 참여 어르신들은 출범 직후 직무교육을 이수해 현장 전문성과 책임성을 강화하게 된다.

'내편돌보미' 활동은 3월부터 본격 시행된다. 시는 이를 통해 돌봄 공백을 줄이고 세대 간 단절을 해소해, 지역사회가 스스로 서로를 돌보는 복지 선순환 구조를 정착시킨다는 구상이다.

박형준 시장은 "리본 프로젝트의 주축인 1만 내편돌보미는 노인이 돌봄의 대상이 아니라 세대 통합 정책의 주체임을 상징한다"며 "어르신의 지혜와 역량을 토대로 부산을 다시 태어나도 살고 싶은 도시로 만들겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com