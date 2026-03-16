강원도·원주시, '첨단의료복합단지 원주 유치' 한 목소리

19개 핵심기관 민관협력 업무협약…"의료기기 중심 제3의 첨복단지 필요"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도는 16일 원주시와 원주의료기기산업진흥원에서 도내 산·학·연·병 19개 핵심기관과 '첨단의료복합단지' 지정을 위한 민관협력 업무협약을 체결하고 유치 역량을 결집했다.

이날 행사는 ▲첨단의료복합단지 추진 경과 및 계획 보고 ▲산·학·연·병 지역사회 공동 비전선언문 낭독 ▲민관협력 업무협약 체결 순으로 진행됐다. 행사에는 김진태 지사와 원강수 원주시장, 허영구 강원의료기기산업협회장, 김문영 원주세브란스기독병원장 등 도내 의료산업 관계자들이 참석해 첨단의료복합단지 유치를 향한 강한 의지를 재확인했다.

협약에 참여한 기관들은 그동안 원주 의료기기 산업 생태계를 이끌어 온 핵심 주체들로, 첨단의료복합단지 유치를 위해 민관이 함께 힘을 모았다는 점에서 의미가 크다.

강원도와 원주시는 16일 도내 산·학·연·병 19개 핵심기관과 '첨단의료복합단지' 지정을 위한 민관협력 업무협약을 체결했다. [사진=원주시]

추진경과 보고에서는 원주 의료기기 클러스터를 중심으로 한 '의료기기 중심 첨단의료복합단지' 조성 전략과 향후 대응 방향이 공유됐고, 이어 '산·학·연·병 지역사회 공동 비전선언문'을 통해 원주 첨단의료복합단지 조성을 위한 범도민적 염원을 대내외에 선포했다. 선언문에는 원주 의료기기 산업 고도화 필요성, 첨단의료복합단지 추가 조성의 당위성, 원주 의료산업의 미래 비전 등이 담겼다.

업무협약에 따라 공공 부문은 행정·재정 지원과 함께 정부 부처 협력, 규제 개선 등 대외 협력을 주도하고, 민간 부문은 의료기기 연구개발, 임상·실증, 산업화 협력, 전문 인력 양성 등을 통해 의료산업 생태계 기반을 강화하는 역할을 맡기로 했다.

김진태 지사는 "지금 이 시간 강원특별법 3차 개정안이 국회에 상정돼 있는데, 첨단복합산업단지 관련 조항을 보건복지부가 형평성 문제를 이유로 수용하기 어렵다는 입장을 밝힌 것은 특별자치도 탄생 취지에 맞지 않는다"고 지적했다.

이어 "강원도는 의료기기 수출 전국 2위로 서울을 제쳤고, 의료기술 기반 강원형 AI 등 대형 메가 프로젝트도 추진 중인 만큼 이러한 산업 역량의 정점을 첨단복합산업단지로 완성해야 한다"고 강조했다.​

첨단의료복합단지는 정부가 글로벌 신약·의료기기 개발 환경을 조성하고 국가 신성장동력을 확보하기 위해 2009년 도입한 대규모 국책사업으로, 현재 대구경북(신서)과 충북 오송 2곳이 지정돼 있다.

당시 치열한 유치 경쟁에서 원주는 유력 후보지로 거론됐지만 최종 선정에서 제외되며 아쉬움을 남겼고, 최근 AI·디지털헬스케어 등 의료산업 패러다임 변화와 지역균형발전 요구가 맞물리며 추가 지정 필요성에 대한 공감대가 다시 형성되고 있다.

도와 원주시는 기존 단지와 차별화된 '의료기기 중심' 첨단의료복합단지 조성 전략을 앞세워 관계 부처에 추가 지정을 지속 건의하고 있으며, 산·학·연·병 협력체계를 기반으로 원주만의 특화 기능과 역할을 부각하는 유치 활동을 이어갈 계획이다.

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