최동환·박병준 사천시의원 "선거구 획정 지연, 유권자 혼란 초래"

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 오는 6·3 지방선거를 앞두고 선거구 획정이 지연되면서 지역 정치권의 혼란을 초래하고 있다는 우려의 목소리가 나왔다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =더불어민주당 최동환·박병준 사천시의원이 16일 오전 사천시청 브리핑룸에서 선거구 획정과 관련해 공식 입장을 밝히고 있다. 2026.03.16

더불어민주당 최동환·박병준 사천시의원은 16일 오전 경남 사천시청에서 기자회견을 열고 "선거가 다가오고 있음에도 선거구 획정이 마무리되지 않아 예비후보자와 유권자 모두 큰 혼란을 겪고 있다"고 밝혔다.

이들은 "선거구가 확정되지 않으면 후보자들은 선거운동 방향을 잡기 어렵고, 유권자들도 자신이 속한 선거구와 후보자를 제대로 파악하기 힘든 상황이 된다"며 "이는 결국 공정한 선거 환경을 저해하는 요인이 될 수 있다"고 직격했다.

그러면서 "선거구 획정은 선거의 가장 기본적인 절차임에도 불구하고 정치권의 이해관계 속에서 지연되고 있다면 이는 매우 심각한 문제"라며 "선거를 앞두고 더 이상의 혼란이 발생하지 않도록 조속한 결정이 필요하다"고 강조했다.

최동환·박병준 시의원은 "사천시 선거구 획정 과정에서 시민의 참정권과 알권리가 충분히 보장되고, 지역 대표성이 훼손되지 않도록 신중하고 공정한 검토가 이루어질 것"을 촉구했다.

m25322532@newspim.com