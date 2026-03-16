매트릭스클라우드, AI 보이스 서비스 'Matrix AiCall'·'Voice Agent' 런칭

초실감형 TTS 기반으로 사람에 가까운 자연스러운 대화 구현

아웃바운드 자동화 및 24시간 다국어 상담으로 인건비 절감 및 운영 효율 극대화

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 클라우드 기반 커뮤니케이션 솔루션 기업 매트릭스클라우드(대표 오치웅)가 인공지능(AI)을 활용한 전화 상담 서비스 'Matrix AiCall(매트릭스 AI콜)'과 'Matrix Voice Agent(매트릭스 보이스 에이전트)'를 출시했다고 16일 밝혔다.

[이미지=매트릭스클라우드]

이번 서비스는 AI가 자연스러운 음성으로 고객과 통화할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 기존 AI 콜봇의 기계적인 음성 방식을 보완하여 실제 상담원과 대화하는 형태의 음성 상담을 제공한다.

특히, 글로벌 AI 음성 기술 기업 일레븐랩스(ElevenLabs)의 음성 합성 기술과 매트릭스클라우드의 통신 인프라를 결합하여 음성 대화 품질을 높였다.

'Matrix AiCall'은 기업이 고객에게 먼저 전화를 걸어 안내하는 아웃바운드 전화 업무를 자동화하는 서비스다. AI가 고객에게 전화를 걸어 필요한 정보를 전달하거나 확인하며 반복적인 안내 업무를 처리하여 상담 인력 부담을 줄이고 업무 효율을 높일 수 있도록 설계됐다.

해당 서비스는 금융·보험의 결제일 안내와 보험 갱신 알림, 병원 및 공공기관의 예약 확인과 정책 안내, 유통·커머스의 배송 안내와 고객 만족도 조사, 부동산·건설 분야의 분양 일정 및 입주 안내 등 다양한 고객 안내 업무에 활용할 수 있다.

'Matrix Voice Agent'는 고객이 전화를 걸면 AI가 먼저 응대하는 인바운드 상담 서비스다. 영업시간 안내, 위치 안내, 예약 확인 등 단순 문의를 우선 처리하고, 복잡한 상담은 상담원에게 연결하는 방식으로 운영된다.

또한, 영어, 중국어, 베트남어 등 다국어 상담을 지원해 외국인 고객 응대에도 활용할 수 있으며, 기업은 이를 통해 24시간 고객 상담 서비스를 운영할 수 있다.

오치웅 매트릭스클라우드 대표는 "기업들이 고객센터 운영 과정에서 인력 부족과 비용 부담을 겪고 있다"면서 "AI 기반 전화 상담 서비스를 통해 기업의 운영 효율을 높이고 고객 서비스 품질 개선에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

매트릭스클라우드는 앞으로 금융, 건설, 공공기관 등 다양한 산업 분야에 맞춘 AI 전화 상담 서비스를 확대하며 국내 AI 컨택센터(AICC) 시장 공략을 강화할 계획이다.

한편, 매트릭스클라우드는 기업 고객 상담을 위한 클라우드 기반 커뮤니케이션 솔루션 기업으로, Matrix Talk, Matrix Chat 등 클라우드 컨택센터 서비스를 통해 기업의 고객 상담과 비즈니스 커뮤니케이션을 지원하고 있다.

whitss@newspim.com