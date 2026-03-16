은행 주담대 금리 기준 신규취급액 COFIX, 2월 기준 2.82%

잔액기준 COFIX 2.85%, 신 잔액기준 COFIX 2.47%

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 전국은행연합회는 16일, 2026년 2월 기준 신규취급액기준 COFIX를 2.82%로 전월 대비 0.05% 포인트(p) 상승했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 전국은행연합회는 16일, 2026년 2월 기준 신규취급액기준 COFIX를 2.82%로 전월 대비 0.05% 포인트(p) 상승했다고 밝혔다. [사진=전국은행연합회]2026.03.16 dedanhi@newspim.com

잔액기준 COFIX는 2.85%로 전월과 동일하며, 신 잔액기준 COFIX는 2.47%로 전월대비 0.01%p 하락했다. COFIX는 국내 8개 은행(농협, 신한, 우리, SC제일, 하나, 기업, 국민, 한국씨티은행)이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품 금리가 인상 또는 인하될 때 이를 반영해 상승 또는 하락한다.



신규취급액기준 COFIX와 잔액기준 COFIX에는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채가 포함되며, 신 잔액기준 COFIX는 상기의 COFIX 대상 상품에 기타 예수금, 기타 차입금 및 결제성자금 등을 추가로 포함한 것이다.

잔액기준 COFIX와 신 잔액기준 COFIX는 일반적으로 시장금리 변동이 서서히 반영되나, 신규취급액기준 COFIX는 해당월중 신규로 조달한 자금을 대상으로 산출됨에 따라 상대적으로 시장금리 변동이 신속히 반영되는 특징이 있다.

dedanhi@newspim.com