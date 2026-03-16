전진숙 의원, '종합특검 특위' TF 위원 임명

"윤석열·김건희 철저한 규명 필요"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전진숙 더불어민주당 의원이 '2차 종합특검 대응 특별위원회' 산하 김건희 의혹 진상규명 TF 위원으로 참여한다.

전 의원은 16일 보도자료를 내고 "지난 특검을 통해 김건희씨가 사실상 'V0(브이제로)'로서 국정에 개입해 온 정황이 상당 부분 드러났다"고 밝혔다.

그러나 "특검이 국가수사본부에 이첩한 윤석열·김건희 공모 의혹, 대통령실과 검찰의 수사 무마·은폐 의혹 등 핵심 사안은 여전히 철저한 규명이 필요하다"고 지적했다.

전진숙 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "국민이 알고자 하는 진실과 권력이 감추려 한 의혹 사이에서, 이번 TF가 남은 과제를 끝까지 추적하겠다"며 "잘못된 권력 사유화와 국정농단의 실체를 명명백백히 밝혀 국민의 요구에 부응하겠다"고 강조했다.

전 의원은 향후 활동과 관련해 "1차 특검에서 다 밝히지 못한 남은 과제들을 끈질기고 집요하게 파헤치겠다"며 "국정농단 의혹의 실체를 끝까지 밝혀내겠다"고 말했다.

전 의원은 지난해 4월 김건희 일가인 최은순씨와 김진우씨가 운영하는 남양주 온요양원의 노인학대 및 건강보험 부정수급 문제를 처음 제기한 바 있다.

이후 국정감사를 통해 관련 문제를 지속적으로 추적하며 부정수급액 전액 환수까지 이끌어냈다.

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