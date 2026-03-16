경기도교육청북부유아체험교육원 '아하! 무한놀이 체험' 운영 시작

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청북부유아체험교육원은 16일 '2026년 아하! 무한놀이 체험' 운영을 시작했다고 밝혔다.

16일 '2026년 아하! 무한놀이 체험' 운영을 시작했다고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

도교육청에 따르면 이번 체험은 도내 공·사립 유치원과 어린이집(3~5세)을 대상으로 하며 유아가 자유롭게 체험 공간을 탐색하고 주도적으로 놀이를 선택해 나가는 프로그램이다.

올해는 체험 공간과 운영 방식이 보완돼 놀이의 다양성과 참여 기회가 확대됐다. 체험관은 유아의 발달 특성과 교육과정을 고려하여 '거꾸로 마을', '엉금엉금 정글', '신나는 책마루', '하늘둥둥섬', '경기온마을놀이터' 등 9개로 구성됐다.

올해는 체험 공간과 운영 방식이 보완돼 놀이의 다양성과 참여 기회가 확대됐다. [사진= 경기도교육청]

또한 오후 체험 프로그램 신설과 체험관별 이용 시간 재조정을 통해 더 많은 어린이집과 유치원이 참여할 수 있도록 했다.

프로그램에 참여를 원하는 기관은 경기도교육청북부유아체험교육원 공식 누리집을 통해 신청할 수 있다.

배미란 원장은 "유아의 놀이 경험은 배움의 중요한 출발점" 이라고 전했다. [사진= 경기도교육청]

배미란 원장은 "유아의 놀이 경험은 배움의 중요한 출발점이며 다양한 실내·외 체험을 통해 유아가 즐겁게 배우는 기회를 지속적으로 제공하겠다"고 전했다.

beignn@newspim.com