전남 새청무쌀, GS25 도시락 원료로 전국 유통

연간 2만톤 공급…간편식 시장 본격 진출

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 GS리테일과 협력해 전남 대표 쌀 품종인 '새청무'를 도시락과 삼각김밥 등 간편식 제품의 원료로 전국에 공급하기 시작했다고 16일 밝혔다.

이날 장흥 정남진통합RPC에서 열린 첫 상차식에는 전남도와 장흥군, 농협 관계자 등 20여명이 참석했으며 새청무쌀 8톤이 첫 출하됐다. 순천농협은 4월 초 추가 상차를 진행할 예정이다.

장흥 새청무 쌀 상차식. [사진=전남도] 2026.03.16 ej7648@newspim.com

이번 공급은 순천농협·정남진통합RPC·해남 화산농협이 생산한 새청무쌀을 GS리테일 간편식 제조공장에 납품하는 방식으로 연간 2만 톤 규모가 계획돼 있다. 이는 전남·광주 인구 320만 명이 약 40여 일간 소비할 수 있는 양이다.

공급된 쌀은 전국 7개 GS리테일 제조공장에서 도시락·삼각김밥으로 가공돼 GS25 편의점과 GS더프레시 매장을 통해 판매된다.

전남도는 이번 협력이 1인 가구 증가와 간편식 수요 확대에 따라 지역 쌀의 안정적 판로 확보에 도움이 될 것으로 기대했다.

박상미 전남도 농식품유통과장은 "GS리테일과의 협력을 통해 전남산 새청무쌀이 전국 소비자에게 더욱 친숙해질 것"이라며 "대형 유통망과 연계한 쌀 소비 확대 정책을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.

전남도는 지난해부터 CJ제일제당에 새청무 원료곡을 공급해 '햇반' 제품에 활용하고 있으며 전국 140여 개 얌샘김밥 매장에도 새청무쌀을 납품하는 등 판로 다변화를 이어가고 있다.

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