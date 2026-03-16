김영록 "전남 동부권, 반도체·수소 중심 첨단신도시로 대전환"

6대 발전전략 발표...공공기관 이전·국립의대병원 신설 추진

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 전남 동부권을 반도체·수소산업 중심의 첨단 신도시로 육성하겠다는 구상을 밝혔다.

김 예비후보는 16일 순천시의회에서 기자회견을 열고 "석유화학·철강 중심의 동부권 산업이 탄소규제 등으로 위기를 맞고 있다"며 "저탄소·지능형 산업으로의 전환을 통해 새로운 성장 축을 만들어가겠다"고 밝혔다.

김영록 민주당 전남광주특별시장 예지후보가 16일 순천시의회에서 '전남동부권 6대 발전 전략'을 발표하고 있다. [사진=김영록 예비후보측] 2026.03.16 ej7648@newspim.com

그는 이를 위한 '전남 동부권 6대 발전전략'을 발표했다. 주요 전략으로는 광양·순천 일대에 200만평 규모의 RE100 국가산단을 조성해 '첨단 미래산업 복합콤플렉스'로 확대하고, 반도체·이차전지 핵심 거점으로 육성하는 방안을 제시했다. 또한 광주와 전남 동·서부를 연결하는 '풀 사이클 반도체 생태계'를 구축해 광양만권을 HBM·HBF 등 고성능 반도체 수출기지로 발전시키겠다고 밝혔다.

김 예비후보는 동부권을 K-배터리 핵심소재 공급 허브로 키우는 한편, 전남광주특별시 동부청사를 확대 개편해 행정 서비스를 강화하고, 환경관리공단·수협중앙회·산업기술진흥원 등 공공기관 유치를 추진하겠다고 했다.

이 밖에도 고흥 나로우주센터와 경남 사천, 순천, 광양을 연계한 'K-우주·항공벨트' 조성, 남해안 경제관광벨트를 연계한 MICE·관광 인프라 확대, 순환형 수소 트램을 활용한 초광역 교통망 구축 등을 제시했다.

마지막으로 그는 "국립의대 설립에 이어 동부권에 '국립의대병원'을 신설해 산업재해 및 응급의료 체계를 강화하겠다"며 "동부권을 대한민국 첨단산업과 글로벌 관광의 중심지로 만들겠다"고 강조했다.

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