양기대, 경기도 100만 느린 학습자 자립 생태계 '혁신 모델' 제시

"천천히 나아가는 사람들"...현장에서 찾은 정책 철학

'기다려주는 교육'과 '자립 일자리' 지원

"함께 걸을 줄 아는 사회가 가장 강한 사회"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 양기대 더불어민주당 경기도지사 예비후보는 16일 경기도 내 100만 명 이상으로 추정되는 느린 학습자(경계선 지능인)를 위한 '경기도형 느린 학습자 자립 생태계 구축' 공약을 발표했다.

느린학습자 및 부모들과 간담회를 가지는 양기대 경기도지사 예비후보. [사진=양기대 경기도지사 예비후보 선거캠프]

양 예비후보는 이날 정책 발표를 통해 "현재 느린 학습자들이 정책의 사각지대에 놓여 있다"며 "이들에 대한 행정의 기준을 속도가 아닌 존엄에 두겠다"고 강조했다.

이를 위해 전국 최초로 경기도 느린 학습자의 '느릴 권리'를 인정하고, 조기 발견부터 자립까지 생애주기별 지원체계를 담은 혁신적인 복지 모델을 제시했다

느린 학습자는 지적 장애에는 해당되지 않지만 평균보다 낮은 인지기능(IQ 71∼84 범위)으로 학습과 사회적응에 어려움을 겪는 분들이다.

통상 학계에서는 지능지수(IQ) 정규분포상 경계선 지능인 출현율을 13.59%로 추정하고 있으며, 이를 기준으로 하면 경기도민 100만 명 이상이 느린 학습자로 분류되고 있다.

앞서 양 예비후보는 지난달 27일 고양시 일산시장 내 카페에서 일하는 느린 학습자 청년과 부모들을 만나 간담회를 가졌다.

그는 "당시 현장에서 만난 20대 청년이 '우리는 천천히 나아지고, 천천히 나아가는 사람들'이라고 말한 점이 가슴에 와닿았다"며 "이를 계기로 느린 학습자 문제에 대한 해결방안을 모색하게 됐다"고 설명했다.

이어 "조금 느리다는 이유로 취업에서 밀려나고 졸업 후 사각지대에 방치되어 본인은 물론 가족까지 어려움을 겪는 현실을 정치가 더 이상 외면해서는 안 된다"고 강조했다.

양 예비후보는 '느린 학습자 자립 생태계' 구축을 위한 첫 사업으로 조기 발견 지원 체계 구축을 약속했다.

먼저 비싼 비용과 긴 대기 시간 없이 초기 이상 징후를 확인할 수 있는 '경기도형 간편 검사 키트'를 개발하겠다는 것이다.

해당 키트를 도내 행정복지센터에 상시 비치하고, 유치원 단계부터 조기 검사 체계를 도입해 교정 및 치료의 '골든타임'을 확보하겠다고 그는 밝혔다.

이와 함께 전국 최초로 느린 학습자의 정확한 규모와 고충을 파악하기 위해 전면 실태조사를 실시하겠다는 구상이다.

교육 현장, 취업 및 사회 진입 이후의 자립 문제 등 생애 전반을 조사해 과학적인 정책 데이터베이스(DB)를 구축하겠다고 양 예비후보는 설명했다.

또한 31개 시·군에 느린 학습자 전담의 '평생학습지원센터'를 설치해 학교 밖에서도 지속적인 교육을 받을 수 있는 환경을 조성할 방침이다.

농협대 등 전문기관과 협력해 6개월~1년의 장기 직무 교육을 운영하고, 도내 유휴 농장과 사업장을 활용한 맞춤형 일자리 모델을 추진키로 했다.

이와 함께 양 예비후보는 당사자와 가족이 주도하는 '정책 협의체'를 구성하겠다고 말했다. 이를 위해 경기도 조례를 제정해 정책 우선순위와 예산 편성에 현장의 목소리가 실질적으로 반영되도록 할 계획이다.

양 예비후보는 "빠른 사람만 살아남는 사회는 결국 모두를 지치게 하지만, 천천히 가는 사람과 함께 걸을 줄 아는 사회는 가장 강하고 단단한 사회"라고 강조했다.

이어 "저 양기대가 경기도 느린 학습자의 든든한 페이스메이커가 되어, 단 한 사람의 도민도 속도의 차이 때문에 소외되지 않는 '따뜻한 경기도'를 반드시 만들겠다"며 지지를 호소했다.

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