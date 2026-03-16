전남광주특별시장 '합종연횡' 꿈틀…신정훈 "연대, 열려 있어"

광주권 비전 발표 기자회견서 "능동적 대처"

문인 광주 북구청장 이어 합종연횡 불 붙나

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 신정훈 더불어민주당 전남·광주통합특별시장 경선 후보가 16일 광주권 비전을 발표했다.

신 후보는 이날 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 개최하고 통합 특별시의 미래 발전 전략을 제안했다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주특별시장 출마를 선언한 신정훈 더불어민주당 의원이 16일 광주시의회 브리핑룸에서 광주 비전 발표 기자회견을 개최하고 있다. 2026.03.16 bless4ya@newspim.com

우선 정부의 통합 인센티브인 20조원은 시민과 전문가, 자치단체가 함께 참여하는 '통합특별시 투자협의회'를 구성해 세부적인 방향을 정하겠다는 계획이라고 밝혔다.

주로 지역 간 불균형을 해소하고 사회복지사, 돌봄 노동자 같은 지역 공동체를 지탱하는 분야에 재정을 투입한다. 또 국가 전략 산업 유치에도 마중물로 활용하겠다는 복안이다.

청년 유출 위기를 극복하고자 1조원 규모의 '청년도전 펀드'를 조성해 창업 붐을 일으키겠다고 공약도 포함됐다.

정부 모태펀드와 민간 벤처투자를 결합하고 AI·에너지·문화콘텐츠·바이오 등 전략 산업과 연결해 청년 창업 1000개 기업, 2만개 일자리를 창출하겠다는 것이 목표다.

광주와 전남을 잇는 영산강을 따라 '자전거 아우토반'을 만들고, 전망대·문화유산·생태자원을 연결한 스토리 관광 콘텐츠를 구축하겠다는 전략도 내놨다.

신 의원이 이날 제시한 '9대 광주권 핵심 프로젝트'는 ▲군 공항 이전 부지에 첨단모빌리티 산업 캠퍼스 조성 ▲광주천·영산강 르네상스 ▲광주천·영산강 연계 문화경제권 구축 ▲충장로 e스포츠·디지털 문화산업 거리 조성 등이다.

이어 ▲청년 창업 허브 도시 육성 ▲디지털·AI 금융 융합 복합 특구 조성 ▲세계적 민주·인권 도시 도약 ▲전남광주 독립기념관 설립 ▲시내버스 무료 요금제 등을 제시했다.

신 의원은 "전남광주특별시는 단순히 도시 하나를 합치는 일이 아니다"며 "광주권·동부권·서부권의 3핵 3축 구조로 발전시키겠다"고 다짐했다.

이어 "대하닌국 남부권의 새로운 성장 구조를 만들겠다"며 "그 출발점이 바로 광주권역이다"고 덧붙였다.

신 의원은 경선 전략을 묻는 질의에는 "5자 본경선 이후 2자 결선이 있기 때문에 후보 간 합종연횡이 불가피하다"고 답했다.

최근 특별시장 출마를 포기한 문인 광주 북구청장과 정치 연대를 사례로 들며 "개방적이고 능동적으로 대처해 나가겠다"고 추가 연대 가능성을 열어뒀다.

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