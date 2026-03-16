[프로야구] 삼성, 대체 외인으로 호주 좌완 잭 오러클린 영입

마이너리그 139경기 ERA 4.33

2026 WBC 6.1이닝 1실점 비자책

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 프로야구 삼성 라이온즈가 시즌 아웃 판정을 받은 맷 매닝의 대체 외국인 선수로 호주 좌완 잭 오러클린을 영입했다.

삼성은 16일 "팔꿈치인대 급성 파열로 시즌 아웃된 맷 매닝의 대체 외국인선수로 왼손 투수 잭 오러클린을 영입했다"고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 삼성 라이온즈 좌완 외국인 투수 잭 오러클린.[사진=삼성] 2026.03.16 football1229@newspim.com

지난 2월 말 매닝은 오른쪽 팔꿈치 부상 진단을 받았다. 의료진으로부터 수술이 필요하다는 소견을 들어 교체를 결정했다.

이후 대체 외국인 투수를 물색한 삼성은 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 6.1이닝 무자책점을 기록한 오러클린을 영입했다. 계약 기간은 6주간 총액 5만 달러다. 삼성은 단기 계약을 통해 실전 기량 점검 후 계약 연장을 결정하겠다는 방침이다.

만 26세, 키 196cm. 몸무게 101kg의 오러클린은 마이너리그 통산 139경기 평균자책점 4.33, 19승 26패, WHIP 1.50을 기록했다. 메이저리그에서는 통산 4경기 승패 없이 평균자책점 4.66을 남겼다.

포심패스트볼 외에도 다양한 구종을 보유한 오러클린은 삼성 선발진의 한 축을 담당할 예정이다.

오러클린은 WBC에서 한국 대표팀과의 경기에서 마지막 투수로 등판했다. 총 51개의 공을 뿌리며 3.1이닝 동안 2안타 3삼진 1실점(비자책)으로 좋은 모습을 보였다.

KBO 강타자들을 상대로 호투했던 경험을 토대로 한국 무대에 순조롭게 적응할지 주목된다.

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