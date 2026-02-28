전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.01 (일)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로야구] 삼성, '팔꿈치 부상' 매닝 교체 결정... 개막 전부터 '비상'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

수술 필요하다는 소견 들어···시즌 소화 불가 판단

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성이 시즌을 앞두고 야심차게 새로 영입한 외국인 투수 맷 매닝이 팔꿈치 부상으로 수술대에 오르게 되면서 결국 팀을 떠나게 됐다.

삼성 구단 관계자는 28일 "매닝이 오른쪽 팔꿈치 부상 진단을 받았고, 의료진으로부터 수술이 필요하다는 소견을 들었다"라며 "올 시즌 정상적으로 공을 던지기 어려운 상황이라 교체가 불가피하다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 새 외국인 투수 매닝이 지난 24일 한화와의 연습 경기에서 1이닝도 채우지 못하고 마운드를 내려왔다. [사진 = 삼성] 2026.02.28 wcn05002@newspim.com

이어 "대체 외국인 선수 영입을 최대한 신속히 진행하고 있다. 새 시즌 준비에 차질이 없도록 하겠다"라고 설명했다.

매닝은 올 시즌을 앞두고 삼성이 야심차게 영입한 선발 자원이었다. 그는 2021년부터 2024년까지 메이저리그에서 50차례 선발 등판한 경력을 갖춘 투수로, 빅리그 경험을 앞세워 선발진의 중심을 잡아줄 카드로 기대를 모았다. 우승을 목표로 내건 삼성 입장에서는 무게감 있는 영입이었다.

그러나 첫 실전부터 이상 신호가 감지됐다. 매닝은 24일 일본 오키나와현 온나손 아카마 볼파크에서 열린 한화와의 스프링캠프 평가전에 선발 등판했지만 1회도 채 마치지 못했다. 당초 2이닝 소화가 예정돼 있었으나, 0.2이닝 동안 3안타와 4개의 사사구를 허용하며 4실점한 뒤 조기 강판됐다.

구속과 제구 모두 기대에 못 미쳤다. 이날 최고 구속은 시속 148㎞에 그쳤고, 총 38개의 투구 중 스트라이크는 17개뿐이었다. 볼넷이 잇따르면서 흐름을 내줬고, 변화구의 완성도 역시 떨어졌다. 전반적으로 몸 상태가 완전하지 않은 모습이었다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 새로운 외국인 투수 매닝이 지난 24일 한화와의 경기에서 선발로 등판했다. [사진 = 삼성] 2026.02.24 wcn05002@newspim.com

경기 후 그는 팔꿈치 통증을 호소했고, 구단은 곧바로 정밀 검진 절차에 들어갔다. 26일 한국으로 들어온 매닝은 네 곳의 병원에서 검사를 받았고, 모두 인대 손상을 포함한 부상이 확인돼 수술이 필요하다는 동일한 진단을 내렸다.

문제는 이미 선발진에 공백이 생긴 상황이라는 점이다. 토종 에이스 원태인이 오른쪽 팔꿈치 굴곡근 미세 손상으로 재활에 들어가며 시즌 초반 등판이 어려워졌다. 이로 인해 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 출전도 무산된 상태다. 여기에 또 다른 외국인 투수 아리엘 후라도 역시 파나마 대표로 WBC에 참가할 예정이어서 개막 초반 전력 운영에 적지 않은 부담이 따르게 됐다.

결국 삼성은 시즌을 앞두고 선발진 두 축에 변수를 안은 채 새 외국인 투수 찾기에 나서야 하는 상황이 됐다.

wcn05002@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동