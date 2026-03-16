수원시, 발달장애인 그림·영상 공모전 개최

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026년 수원시 발달장애인 그림·영상 공모전'을 연다고 16일 밝혔다.

공모전 포스터. [사진=수원시]

지방정부 주관으로 발달장애인 대상 그림·영상을 함께 공모하는 건 처음이다.

발달장애인의 예술적 재능을 발굴하고, 장애에 대한 인식을 개선하기 위해 마련한 공모전이다.

그림과 영상을 공모한다.

그림 부문 주제는 '우리가 좋아하는 수원'이다.

수원시에 등록된 발달장애인 또는 관련 기관(단체) 소속 발달장애인이 참여할 수 있다.

영상 부문은 발달장애인에 관심 있는 수원시민은 누구나 참여할 수 있다.

주제는 '발달장애인 인식 개선'이다.

4월 1일부터 30일까지 작품을 공모한다.

참가 신청서를 작성해 작품과 함께 전자우편(sunlove0712@korea.kr)으로 제출하면 된다.

수원시 관계자는 "이번 공모전이 시민들이 발달장애인에 대해 이해하고 공감하는 계기가 되길 기대한다"며 "많은 시민과 기관이 참여하길 바란다"고 말했다.

공모전에 대한 자세한 사항은 수원시 새빛이음 홈페이지(www.suwon.go.kr/baldal)에서 확인할 수 있다.

ssamdory75@newspim.com