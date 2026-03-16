'1억 공천 헌금' 강선우 첫 검찰 조사…김경 2차 소환, 대질 가능성도

檢, 구속 송치 5일 만에 강선우 소환

공천 대가 1억원 수수 의혹…양측 진술 엇갈려

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = '1억 공천 헌금' 의혹으로 구속 송치된 강선우 무소속 의원이 16일 검찰의 첫 소환 조사에 출석했다. 같은 의혹으로 수사를 받는 김경 전 서울시의원도 2차 조사 중인 가운데, 검찰이 두 사람 간 대질 조사에 나설 가능성도 나온다. 김 전 시의원에 대한 검찰 조사는 지난 13일에 이어 두 번째다.

강 의원이 탑승한 호송차량은 이날 오전 9시께 경기도 의왕시 서울구치소를 출발해 서울 서초구 서울중앙지검 청사에 도착했다. 강 의원은 중앙지검 공공수사2부에서 배임수재와 청탁금지법·정치자금법 위반 혐의를 받는 피의자 신분으로 조사를 받고 있다.

'1억 공천헌금' 의혹을 받는 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시의원. [사진=뉴스핌DB]

강 의원은 2022년 1월 용산구 한 호텔에서 김 전 시의원으로부터 현금 1억원이 담긴 쇼핑백을 받고, 그 대가로 더불어민주당 서울시의원 후보 공천에 영향력을 행사한 의혹을 받는다. 당시 강 의원은 민주당 서울시의원 후보 공천관리위원으로 활동했고, 김 전 시의원은 현금을 건넨 뒤 강 의원 지역구인 강서구에서 단수 공천을 받아 당선됐다.

두 사람의 진술이 엇갈리는 만큼 대질신문 가능성도 거론된다. 강 의원은 당시 쇼핑백에 무엇이 들어 있는지 몰랐으며, 확인한 뒤 돌려줬다는 입장이다. 반면 김 전 시의원은 강 의원이 공천 헌금을 요구해 1억원을 전달했다고 주장하고 있다.

앞서 법원은 지난 3일 증거 인멸 우려가 있다며 강 의원과 김 전 시의원에 대한 구속영장을 발부했다.

경찰은 두 사람을 지난 11일 구속 상태로 검찰에 송치했다. 형사소송법에 따라 검찰은 구속 피의자를 최장 20일간 수사할 수 있어 두 사람의 기소 여부는 늦어도 오는 30일까지 결정될 전망이다.

yek105@newspim.com