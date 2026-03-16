금산군, 중동사태 피해기업 세정 신속 지원

[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군은 최근 중동지역 군사적 긴장으로 수출 차질과 물류비 상승 등 피해를 입은 기업에 대해 세부담 완화를 위해 지방세 납부기한 연장 등 세정지원에 나선다고 16일 밝혔다.

지원 대상은 중동지역 정세 영향으로 경영상 어려움을 겪는 기업으로 취득세, 지방소득세 등 신고·납부하는 지방세에 대해 기한 연장을 신청하는 경우 6개월 범위에서 납부기한을 연장하고 필요시 최대 1년까지 추가로 연장해 준다.

금산군청 전경. [사진=뉴스핌 DB]

또 고지된 지방세에 대해서도 분할고지, 징수유예, 체납액에 대한 징수유예 등을 6개월 범위 내 연장 및 최대 1년 추가 연장을 지원할 계획이다.

아울러 피해기업에 대한 세무조사 연기와 분할 납부, 체납처분 유예 및 관허사업 제한 유보, 환급금 조기 지급 등 행정 지원도 추진한다.

특히 국세청에서 피해기업으로 인정된 기업은 별도 확인 절차 없이 신속한 지원이 이뤄질 수 있도록 할 방침이다.

금산군 관계자는 "중동지역 정세 불안으로 어려움을 겪는 기업들이 안정적으로 경영을 이어갈 수 있도록 세정 지원을 적극적으로 추진하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com