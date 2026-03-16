청주 동남권 주거벨트, '청주 푸르지오 씨엘리체' 4월 분양

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 비수도권 계획도시 내 아파트 단지는 계획적으로 조성된 주거환경과 기존 원도심의 생활 인프라를 함께 이용할 수 있는 입지 특성으로 부동산 시장에서 수요자들의 관심을 받고 있다.

부동산R114 자료에 따르면 충남 당진시 수청지구 초입에 위치한 '호반써밋 시그니처 1차'는 올해 3.3㎡당 1,232만 원에 거래되며 수청지구와 당진시 내에서 비교적 높은 시세를 기록했다.

아산탕정지구 초입에 자리한 '한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오 1단지' 역시 3.3㎡당 2,088만 원에 거래되며 지구 내 주요 시세를 형성했다.

거래가격 상승 사례도 나타나고 있다. 충북 청주 테크노폴리스 개발지구 초입에 위치한 '청주 테크노폴리스 지웰' 전용 84㎡는 올해 2월 5억1,700만 원에 거래되며 신고가를 기록했다.

이는 2020년 최고 분양가 2억8,400만 원 대비 약 84% 상승한 수준이다. 같은 달 강원 원주 혁신도시 초입에 위치한 '원주혁신도시 중흥S클래스 프라디움' 전용 84㎡도 4억7,500만 원에 거래되며 지난해 2월 거래가 3억1,500만 원 대비 약 50% 상승했다.

청약에서도 수요가 나타났다. 지난해 8월 강원 원주시 남원주역세권 개발사업지 초입에서 분양한 '원주역 우미 린 더 스텔라'는 583가구 모집에 총 1만340명이 신청해 평균 17.7대 1의 경쟁률을 기록했다.

이어 지난해 10월 전남 무안군 오룡2지구에서 공급된 '오룡2지구 지엔하임 37블록'도 273가구 모집에 1,397명이 접수하며 평균 5.1대 1의 경쟁률을 기록했다.

[이미지=청주 푸르지오 씨엘리체]

이러한 가운데 대우건설은 청주시 서원구 분평동 일원 분평·미평지구 도시개발사업지 내 공동주택용지에 '청주 푸르지오 씨엘리체'를 오는 4월 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 29층, 10개 동 규모로 조성되며 전용면적 84~114㎡ 총 1,351세대로 계획됐다.

단지는 청주의 주요 간선도로인 제1·2·3순환로와 인접해 청주일반산업단지, 청주테크노폴리스 산업단지, 오송생명과학단지, 오창과학단지 등 주요 산업단지까지 차량 이동이 가능하다.

인근에는 청주지방합동청사, 충청북도교육청, 청주지방법원, 청주지방검찰청 등 공공기관도 위치해 있다.

생활 편의시설로는 이마트 청주점, 농협하나로클럽 분평점, 홈플러스 청주점, 롯데마트 상당점 등 대형 유통시설이 인근에 있으며 분평동 상권 이용도 가능하다.

충북대학교병원과 한국병원 등 의료시설도 가까운 거리에 있다. 교육시설로는 남성초등학교, 남성중학교, 충북고등학교 등이 있으며 청주서원도서관, 청주시립도서관, 분평동 학원가 등 교육 인프라도 이용할 수 있다.

단지는 동 간 거리를 확보해 채광과 개방감을 고려해 설계됐으며 세대당 약 1.7대 수준의 주차 공간이 계획됐다. 또한 실내 수영장, 사우나, 피트니스센터, 골프연습장, 카페 등 커뮤니티 시설이 조성될 예정이다. 일부 시설은 선큰(Sunken) 구조를 적용해 자연 채광을 확보하도록 설계됐다.

한편 '청주 푸르지오 씨엘리체' 견본주택은 청주시 서원구 분평동 일원에 마련될 예정이다. 단지는 전매 제한과 재당첨 제한, 거주의무기간이 적용되지 않아 계약 이후 전매가 가능하다.

청주시 청약 예치금 기준은 전용면적 85㎡ 이하 200만 원, 102㎡ 이하 300만 원, 135㎡ 이하 400만 원으로, 해당 단지 전용면적 84㎡와 114㎡는 각각 200만 원과 400만 원의 예치금이 필요하다.

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