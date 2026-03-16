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청주 동남권 주거벨트, '청주 푸르지오 씨엘리체' 4월 분양

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 비수도권 계획도시 내 아파트 단지는 계획적으로 조성된 주거환경과 기존 원도심의 생활 인프라를 함께 이용할 수 있는 입지 특성으로 부동산 시장에서 수요자들의 관심을 받고 있다.

부동산R114 자료에 따르면 충남 당진시 수청지구 초입에 위치한 '호반써밋 시그니처 1차'는 올해 3.3㎡당 1,232만 원에 거래되며 수청지구와 당진시 내에서 비교적 높은 시세를 기록했다.

아산탕정지구 초입에 자리한 '한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오 1단지' 역시 3.3㎡당 2,088만 원에 거래되며 지구 내 주요 시세를 형성했다.

거래가격 상승 사례도 나타나고 있다. 충북 청주 테크노폴리스 개발지구 초입에 위치한 '청주 테크노폴리스 지웰' 전용 84㎡는 올해 2월 5억1,700만 원에 거래되며 신고가를 기록했다.

이는 2020년 최고 분양가 2억8,400만 원 대비 약 84% 상승한 수준이다. 같은 달 강원 원주 혁신도시 초입에 위치한 '원주혁신도시 중흥S클래스 프라디움' 전용 84㎡도 4억7,500만 원에 거래되며 지난해 2월 거래가 3억1,500만 원 대비 약 50% 상승했다.

청약에서도 수요가 나타났다. 지난해 8월 강원 원주시 남원주역세권 개발사업지 초입에서 분양한 '원주역 우미 린 더 스텔라'는 583가구 모집에 총 1만340명이 신청해 평균 17.7대 1의 경쟁률을 기록했다.

이어 지난해 10월 전남 무안군 오룡2지구에서 공급된 '오룡2지구 지엔하임 37블록'도 273가구 모집에 1,397명이 접수하며 평균 5.1대 1의 경쟁률을 기록했다.

[이미지=청주 푸르지오 씨엘리체]

이러한 가운데 대우건설은 청주시 서원구 분평동 일원 분평·미평지구 도시개발사업지 내 공동주택용지에 '청주 푸르지오 씨엘리체'를 오는 4월 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 29층, 10개 동 규모로 조성되며 전용면적 84~114㎡ 총 1,351세대로 계획됐다.

단지는 청주의 주요 간선도로인 제1·2·3순환로와 인접해 청주일반산업단지, 청주테크노폴리스 산업단지, 오송생명과학단지, 오창과학단지 등 주요 산업단지까지 차량 이동이 가능하다.

인근에는 청주지방합동청사, 충청북도교육청, 청주지방법원, 청주지방검찰청 등 공공기관도 위치해 있다.

생활 편의시설로는 이마트 청주점, 농협하나로클럽 분평점, 홈플러스 청주점, 롯데마트 상당점 등 대형 유통시설이 인근에 있으며 분평동 상권 이용도 가능하다.

충북대학교병원과 한국병원 등 의료시설도 가까운 거리에 있다. 교육시설로는 남성초등학교, 남성중학교, 충북고등학교 등이 있으며 청주서원도서관, 청주시립도서관, 분평동 학원가 등 교육 인프라도 이용할 수 있다.

단지는 동 간 거리를 확보해 채광과 개방감을 고려해 설계됐으며 세대당 약 1.7대 수준의 주차 공간이 계획됐다. 또한 실내 수영장, 사우나, 피트니스센터, 골프연습장, 카페 등 커뮤니티 시설이 조성될 예정이다. 일부 시설은 선큰(Sunken) 구조를 적용해 자연 채광을 확보하도록 설계됐다.

한편 '청주 푸르지오 씨엘리체' 견본주택은 청주시 서원구 분평동 일원에 마련될 예정이다. 단지는 전매 제한과 재당첨 제한, 거주의무기간이 적용되지 않아 계약 이후 전매가 가능하다.

청주시 청약 예치금 기준은 전용면적 85㎡ 이하 200만 원, 102㎡ 이하 300만 원, 135㎡ 이하 400만 원으로, 해당 단지 전용면적 84㎡와 114㎡는 각각 200만 원과 400만 원의 예치금이 필요하다.

whitss@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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