신용보증기금, 1230억원 규모 '광주·호남권 거점기업 육성 지원' 나선다

하나은행·광주시·광주상공회의소·기술보증기금과 업무협약

호남권 소재 신성장동력산업 영위기업, 수출·해외진출기업 대상

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신용보증기금이 16일 하나은행, 광주광역시, 광주상공회의소, 기술보증기금과 함께 '광주·호남권 거점기업 육성 지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

신용보증기금 사옥 전경

협약에 따라 하나은행은 신보에 총 30억원(특별출연금 20억원, 보증료 지원금 10억원)을 출연하고, 신보는 이를 재원으로 총 1230억원 규모의 협약보증을 공급할 계획이다. 지원 대상은 호남권 소재의 ▲신성장동력산업 영위기업 ▲수출기업 및 해외진출기업 ▲지역기반산업 영위기업 ▲고용창출기업 등 성장 잠재력이 높은 기업이다.

신보는 특별출연 협약보증을 통해 3년간 보증비율 100%를 적용하고, 보증료를 0.3%p 차감 지원한다. 또한, 보증료 지원 협약보증으로 2년간 0.6%p의 보증료를 지원해 기업의 금융비용 부담을 완화한다.

광주시는 광주 소재 기업에 기업당 3억원 한도로 2년간 연 2.0%p의 이자를 지원하고, 광주상공회의소는 회원사를 대상으로 사업을 안내해 참여를 유도할 예정이다.

신보 관계자는 "이번 협약이 광주·호남권 기업들의 원활한 자금 조달과 경영 안정에 실질적인 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 신보는 광주·호남권이 첨단기술 중심의 미래 신산업 발전을 선도하는 지역으로 한 단계 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com