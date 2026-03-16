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문체부, '여행가는 봄' 캠페인…반값여행과 함께 숙박할인권 10만장

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 오는 4월 1일부터 5월 31일까지 두 달간 '2026 여행가는 봄' 캠페인을 대대적으로 추진한다고 16일 밝혔다. 이번 캠페인은 지난 2월 25일 개최된 '확대국가관광전략회의' 이후 지역관광 대도약을 실현하기 위한 후속 조치로, '여행을 다르게, 곳곳에 다다르게'를 표어로 내걸었다. 

문화체육관광부가 '여행가는 봄' 캠페인을 4월부터 두달간 진행한다. [사진= 문체부]

◆열차·항공 파격 교통 할인
먼저 코레일의 '인구감소지역행 자유여행상품'을 구매한 후, 사업 참여 인구감소지역(42곳)의 지정 관광지를 방문·인증하면 열차 운임 100% 상당의 할인권을 돌려받을 수 있다. 서해금빛·남도해양 등 5개 노선 테마열차는 50% 할인, '내일로 패스'는 2만 원 할인이 적용된다. 모든 철도 할인 혜택은 4월 1일~5월 31일, 총 9만 명에게 제공된다.

항공편은 네이버 항공권을 통해 국내 왕복 노선(일부 제외) 항공권 구매 시 1인당 5,000원(최대 2만 원, 4인 기준)의 네이버페이 포인트를 지급하며, 총 7만 명이 혜택 대상이다. 탑승 기간은 동일하게 4월 1일~5월 31일이다.

◆숙박할인권 10만 장 배포…연박 할인권 첫 신설
비수도권(서울·인천·경기 제외) 숙박을 대상으로 약 10만 장의 숙박할인권을 배포한다. 4월 8일 오전 10시부터 온라인여행사 채널을 통해 1인 1매씩 선착순으로 발급하며, 4월 30일까지 이용 가능하다. 숙박요금 7만 원 이상 상품에는 3만 원, 7만 원 미만에는 2만 원 할인이 적용된다.

올해 처음 도입되는 연박 할인권(약 1만 장)은 2박 3일 이상 숙박 시 14만 원 이상이면 7만 원, 14만 원 미만이면 5만 원을 할인해 준다. 올해부터는 지방비 예산을 함께 투입함에 따라 지역별 배포 수량이 다르며, 상세 내용은 '2026 대한민국 숙박세일페스타' 공식 누리집또는 콜센터에서 확인할 수 있다.

◆지역사랑 휴가지원…여행경비 50% 환급
인구소멸 위기 지역의 관광 활성화를 위한 '지역사랑 휴가지원' 사업도 4월부터 시작한다. 사업 시행 16개 지역(강원 평창·영월·횡성, 충북 제천, 전북 고창 , 전남 강진·영광·해남·고흥·완도·영암, 경남 밀양·하동·합천·거창·남해)을 방문하면 여행경비의 50%를 모바일 지역사랑 상품권으로 환급해 준다. 환급 한도는 개인 최대 10만 원, 2인 이상 단체 최대 20만 원이다. 신청자는 해당 지역에 여행 계획을 사전 신청한 뒤, 지출 증빙자료를 제출해 최종 확정 후 환급받는 방식이다.

◆여행상품·'5월 바다가는 달'·근로자 혜택
3월 26일부터 지마켓·롯데온 특별전에서 국내 여행상품을 최대 40%(5만 원 한도) 할인하며 이용 기간은 4월 1일~5월 29일이다.

5월에는 '5월 바다가는 달' 캠페인을 병행한다. 연안 지역 숙박은 1박 기준 7만 원 이상 3만 원·7만 원 미만 2만 원, 연박 기준 13만 원 이상은 최대 5만 원 할인이다. 해양 레저상품은 1만 원 이상 구매 시 30%(1만 5000원 한도), 해양관광 패키지는 결제액의 30%(당일·1박 5만 원, 2박 이상 7만 원 한도)를 할인한다. 근로자 휴가지원사업 참여자는 '휴가샵 온라인몰'에서 숙박·입장권·교통편 등을 최대 50%(3만 원 한도) 할인받고, 전북 지역 숙박 예약자에게는 지역화폐 상품권 최대 3만 원이 추가 지급된다.

◆국민 참여형 여행콘텐츠
인플루언서와 함께하는 '5인 5색 취향여행'은 봄 제철 음식, 혼자 여행, 러닝, 사진, 독서·필사 5가지 주제로 총 25개 지역 상품을 구성해 1000명을 선발한다. 여행 기자·작가 등 전문가 100인이 참여하는 '대한민국 명소 발굴 100×100 프로젝트'도 추진되며, 명소 선정을 위한 국민 투표는 5월 중 진행될 예정이다.

◆전국 지자체·유관기관 동참
광주 동구는 '광주 아트패스' 이용객 식음료·숙박 할인, 영월군은 청령포 등 주요 관광지 입장료 최대 50% 할인을 제공한다. 인천·동해·대구는 시티투어 버스 할인 행사를 진행하고, 한국불교문화사업단은 5월 한 달간 템플스테이 비용을 50% 할인한다. 고창 벚꽃 축제, 진도 신비의 바닷길 축제, 수원화성 역사 체험, 여주 도자기 축제 등 봄 축제도 전국 각지에서 여행객을 맞이한다. 캠페인 상세 정보는 3월 16일 오전 9시부터 '여행 가는 달' 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

최휘영 장관은 "이번 '여행가는 봄' 캠페인이 국내관광의 매력을 재발견하고 지역 경제에 활력을 불어넣는 소중한 계기가 되기를 바란다"며 "국민 여러분께서도 풍성한 혜택과 함께 아름다운 대한민국 곳곳을 누비며 일상의 활력을 되찾고 소중한 추억을 만들길 기대한다"고 밝혔다.
 

fineview@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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