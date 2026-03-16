삼성SDI, 美 ESS 배터리 1.5조 수주…북미 시장 공략 속도

2029년까지 단계 공급…인디애나 합작 공장 생산

NCA·LFP 동시 공급…미 ESS 시장 입지 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성SDI가 미국 에너지저장장치(ESS) 시장 공략에 속도를 높인다. 최근 미국에서 조 단위 배터리 공급 계약을 잇달아 확보하며 현지 ESS 사업 확대에 탄력이 붙는 모습이다.

삼성SDI는 미주법인 삼성SDI 아메리카가 미국 에너지 전문 업체와 ESS용 배터리 공급 계약을 체결했다고 16일 밝혔다. 계약 규모는 약 1조5000억원이다. 올해부터 오는 2029년까지 단계 공급 일정이 잡혔다.

이번 계약 물량은 미국 인디애나주에 위치한 스타플러스 에너지 공장에서 생산한다. 스타플러스 에너지는 삼성SDI와 스텔란티스 합작법인이다.

니켈·코발트·알루미늄(NCA) 배터리와 리튬·인산·철(LFP) 배터리를 순차 공급한다. 삼원계 주력 제품에 이어 LFP 기술 경쟁력도 확인했다는 평가가 나온다.

삼성SDI의 미국 생산 ESS용 배터리 [사진=삼성SDI]

삼성SDI는 미국 ESS 시장에서 수주를 확대하고 있다. 신재생에너지 확대와 인공지능 산업 성장으로 ESS 수요가 빠르게 늘어난 영향이다.

지난해 말에는 미국 에너지 인프라 개발·운영 업체와 대형 공급 계약을 체결했다. 계약 규모는 2조원을 웃돈다. LFP 배터리 공급이 핵심이다.

올해 초에도 미국에서 대규모 배터리 공급 계약을 체결했다. 현재 글로벌 고객들과 추가 계약 협의를 진행 중이다. 일부 계약은 조만간 가시화 가능성이 거론된다.

배터리업계는 삼성SDI의 각형 ESS 배터리 경쟁력에 주목하고 있다. 각형 배터리는 내구성과 안정성이 강점이다.

삼성SDI는 현재 북미에서 유일한 비중국계 각형 ESS 배터리 업체다. 화재 안전성과 신뢰도 측면에서 미국 에너지 업체 요구를 충족했다는 평가가 나온다.

업계는 이번 수주 확대가 국내 ESS 중앙계약시장 입찰과 글로벌 수주 경쟁에도 긍정적 영향을 줄 것으로 보고 있다.

회사 관계자는 "최근 잇단 수주 릴레이는 글로벌 ESS 시장에서 당사의 기술력과 신뢰성을 확인한 사례"라며 "앞으로도 글로벌 고객의 프로젝트 특성과 성능 요구에 맞는 다양한 ESS 수요에 대응하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com