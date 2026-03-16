부산시, 침례병원 문제 해결 간담회…공공병원화 등 논의

중앙정부와 정책 연계 및 발전 방안 모색

침례병원 공공병원화로 의료 격차 해소

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 16일 오후 3시 서울 스마트워크센터에서 침례병원 공공병원화와 지역의료 현안 해결을 위한 간담회를 개최한다고 밝혔다.

부산시는 16일 오후 3시 서울 스마트워크센터에서 지역의료 현안 해결을 위한 침례병원 공공병원화 간담회를 개최한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

김경덕 부시장을 비롯해 보건복지부와 건강보험정책심의위원회 소위원회 위원장 등 관계자들이 참석한다. 간담회에서는 공공병원 역할 강화와 지역의료 체계 협력, 건강보험 정책과 지방자치단체 보건의료 정책 연계, 지역 필수 의료 기반 확충 방안이 논의된다.

시는 지역 공공의료 확대와 시민 의료 접근성 향상을 위한 정책 방향을 설명하고 건강보험 정책 차원의 협력을 강조한다. 침례병원 공공병원화 추진을 위한 건정심의 현장 방문을 조속히 요청한다.

시는 2017년 파산한 침례병원 문제를 해결하고 동부산권 의료 공백을 메우기 위해 건물 신축비 전액 지원과 운영 적자 10년 보전을 수용하는 등 재정 지원 방안을 마련했다. 중앙정부와 건강보험 정책 기관과의 협력을 강화해 시민 중심 공공의료 체계를 발전시킬 계획이다.

김경덕 부시장은 "지역 간 의료 격차 해소와 시민 건강권 보장을 위해 지방정부와 건강보험 정책 간 협력이 중요하다"며 "침례병원 공공병원화 추진을 비롯해 지역 공공의료 기반을 확충하고 필수 의료 체계 강화, 의료서비스 질 향상을 위해 중앙정부 및 관련 기관과 협력을 강화하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com