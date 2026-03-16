서울시, 동북선 도시철도 건설 현장 시민 체험단 만족도 ↑

지하 380m 터널 직접 걸으며 안전 확인

지난 13일 전 구간 터널 관통 안전 최우선 강조

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 지난 2월 강북 지역 핵심 교통망인 '동북선 도시철도' 건설 현장에서 '시민 현장체험단'을 운영한 결과, 참여 시민들의 사업 이해도와 만족도가 모두 높은 것으로 나타났다고 16일 밝혔다.

이번 체험단은 시민들과 소통을 강화하고, 공공사업의 중요성을 공유하기 위해 기획됐으며, 행사에 참여한 18명의 시민들은 큰 관심을 보였다. 이들은 노원구 하계동 113정거장 상황실에서 동북선 건설 공정에 대한 안내를 받은 후, 보호구를 착용하고 지하 터널을 직접 걷는 경험을 했다.

시민체험단들이 동북선 도시철도 건설현장을 살펴보고 있다. [서울시 제공]

체험단에 참여한 시민들은 "복잡한 도심 지하에서 철저한 안전관리가 이뤄진 대규모 공사 현장이 인상적이었다"며, "현장을 보니 공사 과정을 생생하게 이해할 수 있었고, 안전하게 진행될 것이라는 믿음이 생겼다"고 말했다.

서울시는 6월에 동북선 도시철도 차량기지 현장에서 또 한 번의 시민 현장체험단을 운영할 예정이며, 향후에도 분기별로 정례화하여 시민과의 공감대를 확대할 계획이다.

동북선 도시철도는 왕십리역에서 상계역까지 이어지는 13.4㎞ 구간에 16개 정거장을 포함하고 있으며, 전 구간 공사가 순조롭게 진행 중이다. 서울시는 안전을 최우선으로 하여 최고의 품질의 도시철도를 완성하겠다고 밝혔다.

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 "현장을 직접 확인한 시민의 신뢰가 곧 사업의 원동력"이라며 "동북선이 개통되면 강북 지역의 교통 여건이 크게 개선될 것으로 기대되는 만큼, 마지막까지 안전을 최우선으로 최고의 품질을 갖춘 도시철도를 완성하겠다"고 말했다.

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