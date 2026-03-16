[기자수첩] "국민의힘, 양산지역 공천 과정에 대한 불만과 혼란"

남성봉 부산경남취재본부 국장

[양산=뉴스핌] 남성봉 기자 = 6월 3일 제9회 전국동시지방선거가 79일 앞으로 다가왔다. 여야가 총력을 기울이는 가운데, 국민의힘 내부에서는 공천을 둘러싼 절차와 인사 논란이 여전히 정리되지 못한 모습이다.

최근 중앙당 차원의 공천심사위원장 논란, 출마 검증 절차 강화 등 일련의 과정이 이어지면서 지역 예비후보자들은 혼란을 호소하고 있다. 일부 지역에서는 공천 일정이 촉박해 예비후보자들이 선거운동과 서류 절차를 병행하느라 어려움을 겪는다는 불만도 나온다.

남성봉 부산경남취재본부 국장

경남 양산지역 상황도 크게 다르지 않다. 지역 정치권 안팎에서는 공천 과정의 공정성과 투명성을 요구하는 목소리가 커지고 있다. 특히 일부 예비후보자들은 "사전에 특정 후보가 내정돼 있다는 이야기가 돌고 있어 불안하다"며 "공정경선이 보장돼야 시민 신뢰를 얻을 수 있다"고 지적한다.

오랜 금융 분야 경력을 가진 지역 인사가 지역봉사를 위해 기초의원 출마를 고민하다가 당내 절차상의 부담과 내부 갈등 우려로 출마를 포기한 사례도 전해진다. 그는 "지방정치는 보다 열린 경쟁의 장이 되어야 한다"며 안타까움을 전했다.

또 일부 지역에서는 특정 인사에게 공천이 유리하게 작용할 것이라는 풍문이 돌지만, 당 관계자들은 "아직 확정된 것은 없으며, 합리적 기준에 따른 심사가 진행될 것"이라고 선을 긋고 있다.

공천은 정당의 자율적 절차이지만, 동시에 지방자치를 이끌 시민의 일꾼을 선출하는 첫 단계다. '누가 당협위원장에게 가까운가'보다 '누가 시민을 위해 준비돼 있는가'가 기준이 되어야 한다.

이번 선거는 국민의힘뿐 아니라 모든 정당이 '공정성'을 증명해야 하는 시험대다. 투명하고 신뢰받는 공천 절차가 흔들린 정치 신뢰를 회복하는 출발점이 될 것이다.

nam68@newspim.com