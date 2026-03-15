[바둑] 김은지, 센코컵 우승 '세계대회 2관왕'...누적상금 10억 돌파

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 김은지 9단(19)이 일본 센코컵 정상에 올랐다.
김은지 9단은 15일 도쿄 호텔 카이에에서 열린 센코컵 월드바둑여자최강전 2026 결승전에서일본의 후지사와 리나 7단을 246수 만에 백 불계승으로 꺾고 우승을 차지했다. 우승 상금은 1000만 엔(약 9384만 원)이다.
한국 여자랭킹 1위 자격으로 초청을 받아 센코컵에 처음 출전한 2007년생 김은지는 첫 국제무대에서 우승컵을 들어 올렸다. 앞서 김은지 9단은 지난해 제8회 오청원배를 제패하며 세계대회 첫 타이틀을 획득한 바 있다. 이번 센코컵 우승으로 그는 세계대회 2관왕이 됐으며, 국내외 통산 우승 기록도 13회로 늘렸다.
이번 우승으로 그는 세계대회 2관왕에 오르는 동시에 입단 6년 2개월 만에 누적상금 10억 원을 돌파했다. 우승 상금 9384만 원을 보탠 김은지 9단의 누적 상금은 10억 4560만 원이 됐다. 국내 여자기사 중 누적상금 10억 원을 넘어선 것은 최정·오유진·김채영 9단에 이어 네 번째다. 최정 9단(현재 43억 4476만 원)이 10억 원을 돌파하는 데 8년 3개월이 걸린 반면, 김은지 9단은 약 2년 1개월을 앞당겼다.
같은 날 열린 3·4위 결정전에서는 일본 우에노 아사미 6단이 중국 저우훙위 7단을 174수 만에 백 불계승으로 꺾으며 3위를 차지했다.
제한시간은 각자 2시간이며 1시간 55분 사용 후 1분 초읽기 5회가 주어졌다.
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