홍기월, 전남광주특별시의원 선거사무소 개소

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 홍기월 전남광주특별시의원 예비후보(동구 제1선거구)가 광주 동구 일원에서 선거사무소를 차리고 본격 세몰이에 나섰다.
개소식은 지난 14일 산수동 소재 동광주새마을금고 4층에서 열렸으며 지역 정계 인사와 구민 등 1000여명이 참석했다.
이건태·안도걸 국회의원을 비롯해 임택 동구청장, 노희용 동구청장 예비후보, 진선기 동구청장 예비후보, 동구지역 시·구의원 지방선거 입후보자 등이 참석했다.
홍 예비후보는 이 자리에서 지난 의정활동 성과를 공유하고 동구의 지속 가능한 발전을 위한 청사진을 제시했다.
그는 인사말을 통해 "지난 24년 의정활동 기간 동안 오직 주민만 바라보며 현장을 누볐다"며 "이제 더욱 성숙한 지방의회의원으로 거듭나기 위해 새롭게 출발하는 통합 시의원 선거에 다시 한 번 도전하게 됐다"고 밝혔다.
안도걸 의원은 축사에서 홍 예비후보에 대해 "동구의회 5선 의원과 의장을 거쳐 광주시의회 예산결산특별위원장까지 역임하며 기초와 광역을 아우르는 탁월한 역량을 증명해왔다"며 "홍 후보는 저의 가장 든든하고 검증된 파트너"라고 평가했다.
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