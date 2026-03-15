박재용 경기도의원, 사회복지 종사자 처우 개선 공로 감사패 받아

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 보건복지위원회 소속 박재용 의원(더불어민주당, 비례)이 경기도사회복지협의회 회장 이·취임식에서 복지 서비스 향상과 사회복지 종사자 처우 개선을 위한 공로로 감사패를 수여받았다.
15일 도의회에 따르면 박재용 의원은 장애인 정책과 복지 제도 개선 등 경기도 복지 활성화를 위한 노력을 지속해왔으며, 현장 중심의 복지 정책 추진 필요성을 강조해왔다.
그는 이임회장 강기태 회장의 헌신에 감사를 전하고, 취임한 전창호 회장에게 축하의 인사를 건넸다. 또한, 경기도 사회복지 발전을 위한 협의회의 역할과 활동에 대한 기대감을 표명했다.
박재용 의원은 "사회복지 현장은 도민의 삶과 가까운 돌봄과 복지를 실천하는 중요한 기반"이라며 "앞으로도 사회복지 종사자 처우 개선과 복지 서비스 질 향상을 위해 현장 목소리를 정책에 반영할 것"이라고 밝혔다. 이어 "경기도사회복지협의회가 현장의 의견을 정책으로 연결하는 역할을 계속해주기를 바란다"고 덧붙였다.
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