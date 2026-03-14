'루시' 최상엽, 14일 웹툰 '하루만 네가 되고 싶어' OST 발매

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=루시(LUCY) 멤버 최상엽이 글로벌 인기 웹툰 '하루만 네가 되고 싶어' OST 'Two Faced'를 가창한다.

루시 최상엽. [사진=미스틱스토리] 2026.03.14 iaspire@newspim.com

최상엽은 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 네이버웹툰 '하루만 네가 되고 싶어'의 OST 'Two Faced'를 발매한다.

최상엽이 부른 'Two Faced'는 작품의 분위기를 고스란히 담아낸 강렬한 비트 위에 최상엽 특유의 폭발적인 에너지가 더해진 곡이다. 웹툰 작가 '삼'이 직접 작사에 참여해 작품 속 치밀한 서사와 인물의 심리를 섬세하게 담아내며 곡의 완성도를 높였다.

'하루만 네가 되고 싶어'는 2019년 네이버웹툰 최강자전의 대표작으로, 반전에 반전을 거듭하는 치밀한 궁중 서스펜스를 그린 작품이다.

특히, 이번 협업은 드라마, 웹툰, 게임 등 장르를 가리지 않고 다양한 분야의 OST를 섭렵, 청량하면서도 안정적인 보컬과 파워풀한 에너지를 자랑하며 '믿고 듣는 보컬'로 자리매김한 최상엽과 글로벌 누적 조회수 11억 뷰를 기록한 네이버웹툰 '하루만 네가 되고 싶어'의 만남으로 독창적인 음악적 시너지를 기대케 한다.

한편, 최상엽이 속한 루시는 오는 5월 완전체로 서울 KSPO DOME에서 단독 콘서트 개최를 앞두고 있다.

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