[패럴림픽] 휠체어컬링 혼성팀, 동메달결정전서 스웨덴에 져 4위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 휠체어컬링 혼성 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽에서 동메달 획득에 실패하며 4위로 대회를 마쳤다.

남봉광(45·경기도장애인체육회)–방민자(64·전라남도장애인체육회)–양희태(58·강원특별자치도장애인체육회)–이현출(40·강원특별자치도장애인체육회)–차진호(54·경기도장애인체육회)로 구성된 대표팀은 13일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 대회 혼성(4인조) 동메달 결정전에서 스웨덴에 4-7로 패했다. 앞서 4강에서 캐나다에 7-8로 패했던 한국은 동메달 결정전까지 내주며 시상대 입성에 실패했다.

[코르티나담페초 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=남봉광(왼쪽), 방민자(가운데) 양희태가 13일(현지시간) 2026 밀라노-코르티나 동계 패럴림픽 휠체어 컬링 혼성 단체 동메달 결정전에서 경기를 지켜보고 있다. 2026.3.14 psoq1337@newspim.com

내용은 끝까지 팽팽했지만 뒷심이 아쉬웠다. 한국은 경기 초반 치열한 접전을 이어가다 2-3으로 뒤진 6엔드에서 상대의 날카로운 샷에 2점을 허용하며 2-5로 끌려갔다. 7엔드에서 곧바로 2점을 만회해 4-5로 추격, 마지막 8엔드에 한 점 차까지 좁혔지만, 승부를 뒤집지는 못했다. 8엔드에서 스웨덴의 견고한 수비와 마지막 테이크아웃 수 싸움 끝에 2점을 더 내주며 최종 스코어는 4-7이 됐다.

한국은 2018 평창 동계패럴림픽 이후 8년 만에 다시 4강에 오르며 저력을 입증했지만 당시와 똑같이 메달 문턱에서 고배를 들었다.

이현출은 경기 후 "여러모로 부족했는데, 특히 내가 부족했다. 다른 여러 말보다 '아쉽다'는 말만 나오는 것 같다"고 소회를 밝혔다. '부부 동반 메달'에 도전했던 남봉광도 다음을 기약하게 됐다. 남봉광의 아내 백혜진(43·경기도장애인체육회)은 앞서 이용석과 짝을 이룬 휠체어컬링 믹스더블에서 은메달을 따내 한국 휠체어컬링에 16년 만의 패럴림픽 메달을 안겼다. 남봉광은 "4강전에 패한 뒤에도 아내가 계속 '할 수 있다'고 응원해줬는데 기대한 대로 성적이 나오지 않아 아쉽다"며 "다음 기회가 있을지는 모르겠지만 그때를 위해 더욱 노력할 것"이라고 다짐했다.

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