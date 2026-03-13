김동연 '경기 극저신용대출 2.0' 본격 가동..."이재명 '단비' 정책, 더 두텁게"

13일 1차 대상자 1618명 지원 완료...2차 신청은 오는 5월 예정

금융·고용·복지 연계한 '통합관리' 도입...단순 대출 넘어 일상 회복 지원

김지사 "이재명 대통령의 민생 철학 계승해 더 촘촘한 안전망 구축할 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 신용등급이 낮아 제도권 금융 이용이 어려운 취약계층을 위한 '경기 극저신용대출 2.0' 사업을 본격화하며 이재명 정부의 민생 철학 계승과 확장에 나섰다.

김동연 경기도지사는 13일 자신의 페이스북을 통해 "경기 극저신용대출 2.0 사업을 통해 오늘 1차로 도민 1,618분께서 지원을 받으셨다"고 밝혔다. [사진=김동연 경기도지사 SNS]

김 지사는 13일 자신의 페이스북을 통해 "경기 극저신용대출 2.0 사업을 통해 오늘 1차로 도민 1618분께서 지원을 받으셨다"고 밝혔다.

◆ 이재명표 '단비' 정책의 진화… "더 촘촘하고 두텁게"

'경기 극저신용대출'은 이재명 대통령이 경기도지사 시절, 코로나19 등으로 경제적 어려움을 겪는 저신용 도민들을 위해 전국 최초로 도입했던 정책이다.

김 지사는 이를 '단비' 같은 정책이라 평가하며, 민선 8기 들어 지원 대상과 사후 관리를 대폭 강화한 '2.0 버전'으로 업그레이드했다.

김 지사는 "대통령께서 도입하신 정책을 더 촘촘하고 두텁게 확장했다"며 "도민의 삶 속에서 이미 증명된 정책인 만큼, 이를 더 단단하게 이어가는 것이 경기도의 역할"이라고 강조했다.

◆ 단순 자금 지원 넘어 '금융+고용+복지' 통합 관리

이번 '2.0' 사업의 핵심 차별점은 사후 관리 체계의 강화다. 단순한 소액 대출에 그치지 않고, 대출 신청자의 상황에 맞춰 금융 상담, 일자리 연결, 복지 서비스 제공 등을 연계하는 '통합관리 시스템'을 구축했다.

김 지사는 "단순히 돈을 빌려드리는 것을 넘어 건강한 일상 회복까지 경기도가 적극 돕겠다"며 복지 사각지대에 놓인 도민들이 자립할 수 있는 실질적인 사다리를 제공하겠다는 의지를 보였다.

◆ 민생 행보 가속화..."2차 신청은 오는 5월"

경기도는 이번 1차 지원에 이어 오는 5월 2차 신청을 받을 예정이다. 고금리와 물가 상승으로 서민 경제의 고통이 깊어지는 상황에서, 김 지사는 이재명 정부의 '실용주의' 기조에 발맞춰 현장 중심의 민생 정책을 속도감 있게 추진하고 있다.

경기도 관계자는 "극저신용대출은 벼랑 끝에 선 도민들에게 마지막 희망의 보루와 같다"며 "5월에 예정된 2차 신청에서도 더 많은 도민이 혜택을 받을 수 있도록 홍보와 시스템 점검에 만전을 기하겠다"고 전했다.

