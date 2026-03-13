용인시·한국기계연구원, 반도체 생태계 구축 협력

소재·부품·장비 기업 지원 및 연구원 인프라 활용 방안 모색

삼성전자·SK하이닉스의 1000조 원 투자로 협력 강화 기대

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 13일 대전 한국기계연구원(KIMM)을 방문해 류석현 원장 등과 반도체 산업 경쟁력 강화 방안을 논의했다.

이 시장은 류 원장, 오정석 자율제조연구소장, 박찬훈 AI로봇연구소장, 이용규 성과확산본부장, 강우석 반도체장비연구센터장, 김재윤 기업지원실장과 차담회를 열고 소재·부품·장비(소·부·장) 기업 지원 방안을 모색했다.

13잏 이상일 용인특례시장이 한국기계연구원에서 류석현 원장, 연구원들과 기념사진 촬영을 하고 있다.[사진=용인시]

기계연구원의 세계적 연구 역량과 인프라, 기업 협력 사례를 청취한 뒤 강우석 센터장의 연구소 소개와 김재윤 실장의 협력 사례 발표를 들었다.

이어 이상일 시장은 첨단로봇연구센터와 반도체장비연구센터를 둘러보며 노광·증착·식각 등 웨이퍼 공정과 조립·검사 패키징 공정 장비를 확인했다.

이 시장은 "창립 50주년 기계연구원 본원 방문이 반갑다"며 "용인 반도체·첨단기업들이 1월 협약 소식을 기대하고 있다. 연구원의 역량과 인프라를 활용해 기업 성장을 지원하겠다"고 밝혔다.

특히 "삼성전자·SK하이닉스 1000조 원 투자 프로젝트로 반도체 기업이 용인으로 몰려들고 있다"며 "기계연구원의 실증사업으로 성과를 내면 용인 생태계가 강화되고 연구원 위상도 높아질 것"이라고 강조했다.

이 시장은 "연구원의 기술이 용인 소·부·장 기업 기술 고도화·상용화에 기여할 것"이라며 "오늘을 계기로 실질적 파트너십을 굳건히 하자"고 제안했다.

류 원장은 "용인시·기업·연구기관이 협력해 기술 혁신 생태계를 구축하고, 반도체·첨단산업에서 상호 발전적 협력을 기대한다"고 화답했다.

시는 지난 1월 19일 기계연구원과 '첨단산업 육성·반도체 경쟁력 강화 업무협약'을 체결한 바 있다.

