민형배 의원, '주 4.5일제' 공약…"노동 존중 도시"

상병수당, 노동안전센터 설립 등

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 의원이 주 4.5일제를 포함한 5대 핵심 노동정책을 발표했다.

민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민 의원은 13일 보도자료를 내고 "이재명 정부의 노동 존중 철학에 발맞춰 노동을 귀하게 여기고 사람의 안전과 생명을 최우선에 두는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.

광주시의회에서 기자회견을 하는 민형배 더불어민주당 의원. [사진=박진형 기자]

민 의원이 제시한 5대 핵심 노동정책은 ▲전남광주형 상병수당 ▲주 4.5일제 ▲노동안전보건센터 설립 ▲일하는사람권익재단 설립 ▲AI·기후 산업전환 대응이다.

우선 사회보험 사각지대 해소를 위해 '전남광주형 상병수당'을 추진할 방침이다.

플랫폼 노동자, 특수고용직, 프리랜서, 1인 자영업자를 우선 지원 대상으로 검토하고 통합특별시 출범 이후 2~3개 시군구에서 시범사업을 시작한다는 구상이다.

현재 한국은 OECD 38개국 중 상병수당이 없는 거의 유일한 나라로 정부 시범사업에서도 전남·광주 지역은 순천을 제외하고 대부분 배제된 상태다.

'주 4.5일제' 도입도 본격화한다. 통합특별시 출자·출연기관부터 시범 도입해 효과를 검증한 뒤 민간 영역으로 확산을 유도한다는 방침이다.

중소사업장과 위험 현장 노동자를 지원할 인프라 구축도 구체화했다.

'노동안전보건센터' 설립을 추진할 계획으로 광주 5개 자치구와 전남 22개 시·군을 연결하는 권역별 노동행정 협력체계를 만들겠다는 생각이다.

플랫폼·특수고용·이주노동자 등 노동권 사각지대 지원을 위한 '일하는사람권익재단' 설립 계획도 포함됐다.

아울러 급격한 산업 구조 변화에 대비한 'AI·기후 산업전환 대응 노동 지원체계'를 세운다.

미래차, 배터리, AI 등 신산업 인력양성을 강화하는 동시에, 기존 제조업 노동자들에게는 직무전환 교육과 고용유지 지원을 연계해 일자리를 지키겠다는 복안이다.

