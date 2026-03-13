김동연 '정치 초짜' 교만함 성찰..."나는 이재명 정부 성공 돕는 '일잘러 친명'"

'반명 프레임' 정면 반박, "주택 80만호·잠재성장 2% 책임지는 국정 제1동반자"
'흙수저 소년가장' 스토리 공개…"절망하는 청년들에게 작은 희망의 빛 되고파"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 재선 도전에 나선 김동연 경기도지사가 과거 '정치 초짜' 시절의 부족함을 솔직하게 인정하고 성찰하며, 이재명 정부의 성공을 위해 모든 역량을 쏟아붓는 '일 잘하는 친명'으로서의 정체성을 분명히 했다.
김 지사는 13일 유튜브 채널 '스픽스' 인터뷰에 출연해 취임 초기 인사 문제에 대한 후회부터 이재명 대통령과의 끈끈한 정책 공조, 그리고 자신의 고단했던 삶의 궤적까지 진솔하게 털어놓았다.
◆ "정치 초짜의 교만함 후회"...김용 부원장에 '공식 사과'
김 지사는 당선 이후 이재명 대통령의 측근들을 배제했다는 지적에 대해 "많이 후회하고 성찰하고 있다"고 고개를 숙였다.
그는 "34년 관료 생활 끝에 정치에 입문한 지 10개월밖에 안 된 '정치 초짜'였다"며 "합리성과 효율성만 따졌지, 정치인으로서 함께 가야 할 동지 의식이 부족했다"고 고백했다.
특히 그는 "가장 미안한 분은 김용 부원장"이라며 "대선 당시 좌장 역할을 하며 헌신적으로 도와주셨는데, 마음에서 우러나오는 공식 사과 말씀을 드리고 싶다"고 전했다. 이어 "극적인 승리에 취해 내 역량 때문이라고 생각했던 마음속 교만함이 있었다"며 솔직한 심경을 밝혔다.
◆ "내가 왜 반명인가? 부동산·성장 책임지는 국정 동반자"
일각에서 제기되는 '반명 프레임'에 대해서는 단호하게 선을 그었다. 김 지사는 스스로를 "일 잘하는 친명"이라고 정의하며, 이재명 정부의 핵심 국정과제를 경기도가 가장 앞장서서 뒷받침하고 있다는 점을 강조했다.
김 지사는 "이재명 정부가 잠재성장률 3%를 목표로 할 때 경기도가 2%를 책임지겠다고 했고, 부동산 안정을 위해 수도권 물량의 60%인 80만 호 공급을 약속했다"며 "지난 대선부터 지금까지 늘 한 팀이었는데 어떻게 반명일 수 있겠느냐"고 반문했다.
또한 계엄 당시 중앙정부의 도청 폐쇄 지시를 거부하고 '불법 쿠데타'로 규정하며 맞선 사례를 들며 이재명 정부를 지키는 '강단 있는 동반자'임을 부각했다.
◆ '귀공자' 이미지 뒤에 숨겨진 '진짜 흙수저' 스토리
김 지사는 세련된 외모와 달리 무허가 판잣집과 천막집을 전전했던 고달픈 과거사도 공개했다. 그는 "17살부터 직장 생활을 시작한 소년가장이었고, 야간대학을 다니며 꿈을 키웠다"며 "학교 문턱에도 못 가본 어머니 밑에서 '거짓말하지 말고 남에게 폐 끼치지 말라'는 가르침을 받으며 공익에 대한 헌신을 배웠다"고 말했다.
그는 절망에 빠진 청년들을 향해 "빛조차 없는 캄캄한 터널 속에 있는 것 같더라도 희망의 끈을 놓지 말아달라"며 "세상은 가치 있고 아름답다. 작은 기반 위에서라도 문을 두드리면 길은 반드시 있다"고 따뜻한 위로를 건넸다.
◆ "재선 목표는 오직 이재명 정부의 성공"
마지막으로 김 지사는 이번 경선에 임하는 각오에 대해 "이재명 정부를 성공한 정부로 만드는 것이 제1의 목표"라고 밝혔다.
그는 "대통령께서 강조하시는 실용·실력·실적의 '3실 리더십'에 가장 잘 맞는 '현장 일꾼'이 되겠다"며 "앞으로 더 낮은 자세로 당원·동지들과 소통하고 행동으로 성과를 증명하겠다"고 다짐했다.
인터뷰를 지켜본 지지자들은 "김 지사의 진솔한 사과와 성찰에서 진정성이 느껴진다", "역시 경제는 김동연, 추진력은 최고다"라며 뜨거운 반응을 보였다.
