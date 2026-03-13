김동연 '정치 초짜' 교만함 성찰..."나는 이재명 정부 성공 돕는 '일잘러 친명'"

스픽스 인터뷰서 '과거 인사 배제' 공식 사과..."김용 부원장에게 가장 미안"

'반명 프레임' 정면 반박, "주택 80만호·잠재성장 2% 책임지는 국정 제1동반자"

'흙수저 소년가장' 스토리 공개…"절망하는 청년들에게 작은 희망의 빛 되고파"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 재선 도전에 나선 김동연 경기도지사가 과거 '정치 초짜' 시절의 부족함을 솔직하게 인정하고 성찰하며, 이재명 정부의 성공을 위해 모든 역량을 쏟아붓는 '일 잘하는 친명'으로서의 정체성을 분명히 했다.

김동연 경기도지사는 13일 유튜브 채널 '스픽스' 인터뷰에 출연해 취임 초기 인사 문제에 대한 후회부터 이재명 대통령과의 끈끈한 정책 공조, 그리고 자신의 고단했던 삶의 궤적까지 진솔하게 털어놓았다. [사진=스픽스 캡처]

김 지사는 13일 유튜브 채널 '스픽스' 인터뷰에 출연해 취임 초기 인사 문제에 대한 후회부터 이재명 대통령과의 끈끈한 정책 공조, 그리고 자신의 고단했던 삶의 궤적까지 진솔하게 털어놓았다.

◆ "정치 초짜의 교만함 후회"...김용 부원장에 '공식 사과'

김 지사는 당선 이후 이재명 대통령의 측근들을 배제했다는 지적에 대해 "많이 후회하고 성찰하고 있다"고 고개를 숙였다.

그는 "34년 관료 생활 끝에 정치에 입문한 지 10개월밖에 안 된 '정치 초짜'였다"며 "합리성과 효율성만 따졌지, 정치인으로서 함께 가야 할 동지 의식이 부족했다"고 고백했다.

특히 그는 "가장 미안한 분은 김용 부원장"이라며 "대선 당시 좌장 역할을 하며 헌신적으로 도와주셨는데, 마음에서 우러나오는 공식 사과 말씀을 드리고 싶다"고 전했다. 이어 "극적인 승리에 취해 내 역량 때문이라고 생각했던 마음속 교만함이 있었다"며 솔직한 심경을 밝혔다.

◆ "내가 왜 반명인가? 부동산·성장 책임지는 국정 동반자"

일각에서 제기되는 '반명 프레임'에 대해서는 단호하게 선을 그었다. 김 지사는 스스로를 "일 잘하는 친명"이라고 정의하며, 이재명 정부의 핵심 국정과제를 경기도가 가장 앞장서서 뒷받침하고 있다는 점을 강조했다.

김 지사는 "이재명 정부가 잠재성장률 3%를 목표로 할 때 경기도가 2%를 책임지겠다고 했고, 부동산 안정을 위해 수도권 물량의 60%인 80만 호 공급을 약속했다"며 "지난 대선부터 지금까지 늘 한 팀이었는데 어떻게 반명일 수 있겠느냐"고 반문했다.

또한 계엄 당시 중앙정부의 도청 폐쇄 지시를 거부하고 '불법 쿠데타'로 규정하며 맞선 사례를 들며 이재명 정부를 지키는 '강단 있는 동반자'임을 부각했다.

◆ '귀공자' 이미지 뒤에 숨겨진 '진짜 흙수저' 스토리

김 지사는 세련된 외모와 달리 무허가 판잣집과 천막집을 전전했던 고달픈 과거사도 공개했다. 그는 "17살부터 직장 생활을 시작한 소년가장이었고, 야간대학을 다니며 꿈을 키웠다"며 "학교 문턱에도 못 가본 어머니 밑에서 '거짓말하지 말고 남에게 폐 끼치지 말라'는 가르침을 받으며 공익에 대한 헌신을 배웠다"고 말했다.

그는 절망에 빠진 청년들을 향해 "빛조차 없는 캄캄한 터널 속에 있는 것 같더라도 희망의 끈을 놓지 말아달라"며 "세상은 가치 있고 아름답다. 작은 기반 위에서라도 문을 두드리면 길은 반드시 있다"고 따뜻한 위로를 건넸다.

◆ "재선 목표는 오직 이재명 정부의 성공"

마지막으로 김 지사는 이번 경선에 임하는 각오에 대해 "이재명 정부를 성공한 정부로 만드는 것이 제1의 목표"라고 밝혔다.

그는 "대통령께서 강조하시는 실용·실력·실적의 '3실 리더십'에 가장 잘 맞는 '현장 일꾼'이 되겠다"며 "앞으로 더 낮은 자세로 당원·동지들과 소통하고 행동으로 성과를 증명하겠다"고 다짐했다.

인터뷰를 지켜본 지지자들은 "김 지사의 진솔한 사과와 성찰에서 진정성이 느껴진다", "역시 경제는 김동연, 추진력은 최고다"라며 뜨거운 반응을 보였다.

