경남교육청, '초3 방과후 이용권' 도입…돌봄 체계 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청은 맞벌이·저소득층 가정의 양육 부담을 덜기 위해 초등학교 3학년 방과후 프로그램 이용권을 새롭게 도입한다고 13일 밝혔다.

박종훈 교육감 주도로 수립한 '2026학년도 경남 돌봄·방과후 학교 추진 계획'은 방학 중 돌봄 서비스 확대와 함께 촘촘한 돌봄 체계 구축에 중점을 뒀다.

경남도교육청이 맞벌이 가정과 저소득층 가정의 양육 부담을 덜고 사교육비를 줄이기 위해 '2026학년도 경남 돌봄·방과 후 학교 추진 계획'을 수립해 본격적으로 시행한다. 사진은 경남도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2024.02.02.

핵심 정책은 초등학교 3학년 학생에게 연간 최대 48만원(분기별 12만원)을 바우처 방식으로 지원하는 것이다. 학생들은 이 이용권으로 교내 방과후 프로그램 수강료를 낼 수 있으며, 기존 자유수강권과 중복 지원도 가능해 사교육비 부담 경감 효과가 클 것으로 예상된다.

다만 정책 실효성을 높이기 위해 학교별 출석 기준을 달성한 학생에게만 다음 분기 지원을 계속하는 방식으로 설계했다.

학기 중뿐 아니라 여름·겨울·학년말 방학에도 끊김 없는 돌봄 서비스를 제공한다. 방학 중 맞벌이 가정의 가장 큰 고충인 점심 식사 문제 해결을 위해 경상남도 및 시군 지자체와 협력해 '우리아이 건강 도시락 지원 사업'도 추진한다.

돌봄 체계 확대로 인한 학교 업무 부담을 덜기 위해 교육지원청 산하 '돌봄·방과후 지원센터'의 역할을 확대한다. 강사 인력풀 제공, 맞춤형 상담, 민원 대응 등을 직접 지원하며, 인공지능 챗봇과 온라인 지원 플랫폼 '돌봄·방과후 업무 이음터'를 운영해 담당자의 실무 질의에 실시간 대응한다.

박 교육감은 "방과후학교와 돌봄교실을 유기적으로 운영해 학생에게는 양질의 교육 프로그램과 안전한 돌봄 환경을 제공하겠다"며 "학생과 학부모 만족도를 높이도록 행정·재정 지원을 강화하겠다"고 말했다.

