김영록 광주특별시장 예비후보 "500조 유치…반도체 신화 쓰겠다"

광주와 전남 동부·서부 3대 축 중심…"일자리 10만개"





[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 500조원 규모의 글로벌 반도체 클러스트 조성하겠다고 공약했다.

김 예비후보는 13일 광주시의회에서 제1호 공약 발표 기자회견을 열고 '풀 사이클 반도체 생태계'를 구축하는 방안을 내놨다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보(전남도지사 직무정지)가 13일 광주시의회 브리핑룸에서 1호 공약 발표 기자회견을 개최하고 있다. 2026.03.13 bless4ya@newspim.com

광주와 전남 동부·서부권을 잇는 3100만평 부지에 500조원의 투자 유치를 통해 반도채 산업 생태계를 구축하겠다는 구상이다.

광주권은 반도체 설계와 엣지 반도체 거점, 서부권은 신재생에너지 기반 범용 메모리 생산 기지, 동부권은 HBM·HBF 등 첨단 반도체 양산 기지로 특화할 생각이다.

특히 광주공항 이전 부지는 판교 테크노밸리와 부산 센텀시티를 능가하는 '첨단 융복합산업 콤플렉스'로 조성하고, 31사단 이전 부지는 'AI 국방 클러스터'로 조성할 계획이다.

김 예비후보는 "광주·전남 3축을 중심으로 풀 사이클 반도체 생태계가 구축되면 2035년까지 일자리 10만개가 창출되는 효과가 나타날 것"이라며 "세계 최고의 '친환경 반도체 허브' 육성을 통해 인구 400만의 전남광주특별시 대부흥의 역사가 시작될 것"이라고 말했다.

이어 "특별시민 한분 한분의 믿음과 성원을 바탕으로 '500조원 반도체 신화'를 기필코 이뤄내겠다"며 "수도권과 충청권에 편중된 반도체산업 지형을 바꾸고 나아가 대한민국의 경제지도를 완전히 새롭게 만드는 위대한 여정에 시민 여러분이 함께 해달라"고 호소했다.

bless4ya@newspim.com