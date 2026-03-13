젬백스앤카엘, 지난해 매출 815억원·영업익 흑자 전환

반도체 슈퍼사이클 수혜로 매출 30% 성장

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 필터 및 신약개발 전문기업 젬백스앤카엘은 2025년 연결 기준 매출액 815억원을 기록하며 영업이익 흑자 전환에 성공했다고 13일 밝혔다.

회사에 따르면 전년 동기 대비 30% 이상의 매출 성장과 판관비 절감 등을 바탕으로 약 38억원의 영업이익을 달성했다. 별도 기준으로도 영업이익은 약 55억원을 기록했다.

특히 지난해 실적 성장은 반도체 산업의 이례적인 호황이 주요 배경으로 작용했다. 반도체 슈퍼사이클로 인해 공정 필수 소모품인 필터 수요가 급증하면서 젬백스의 반도체 필터 매출이 크게 확대됐다.

젬백스 관계자는 "그동안 필터 분야에서 지속적인 R&D를 통해 기술력을 고도화하고 독보적인 경쟁력을 갖춤으로써 시장 변화에 기민하게 대처해 왔다"라며, "현재 반도체 산업이 전례 없는 슈퍼사이클을 맞이한 만큼 회사의 실적 호조세 역시 이어질 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

한편 젬백스는 반도체 필터 사업과 함께 펩타이드 기반의 신약물질 'GV1001'을 활용해 알츠하이머병, 진행성핵상마비(PSP) 등 신경퇴행성질환 치료제 개발에 매진하고 있다. PSP 치료제 GV1001은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 패스트트랙과 희귀의약품 지정을 받았으며, 유럽의약품청(EMA)에서도 희귀의약품으로 지정됐다. 내달 초 PSP 선행 임상시험과 연장 임상시험을 합친 72주에 대한 국내 2상 임상시험결과보고서(CSR) 수령을 앞두고 있으며, 글로벌 3상 임상시험을 계획하고 있다.

