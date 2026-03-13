배달특급 "'경기 살리기 통큰 세일'에 올해도 함께한다"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도주식회사가 공동 운영하는 경기도 공공배달앱 배달특급이 경기 활성화를 위한 '경기 살리기 통큰 세일'에 올해도 함께 한다고 13일 밝혔다.
경기도주식회사는 경기도시장상권진흥원(이하 경상원)이 추진하는 '통큰 세일'에 참여하기 위해 이날 양평 소재 경상원에서 경기도주식회사, 기타 경기지역화폐 연계 배달앱 등이 모여 사업 진흥을 위한 논의와 업무협약을 체결했다.
배달특급은 이번 통큰세일을 맞아 20일부터 29일까지 5000원 할인 쿠폰을 지급한다. 이를 통해 배달특급 입점 가맹점의 주문 확대와 소비자 편익 증대까지 두 마리 토끼를 잡겠다는 계획이다.
배달특급은 지난해 상반기에도 참여해 5만 장의 할인 쿠폰을 제공하며 30억원의 거래액을 기록했다.
실무논의에서 탁정삼 경기도주식회사 경영본부장은 "통큰 세일은 경기도 골목상권을 위해 중요한 정책이다. 경기도주식회사와 배달특급은 경기도 지역경제 발전의 선봉장 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.
