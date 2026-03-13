首尔市联手警方开展住宿业专项检查确保游客权益

纽斯频通讯社首尔3月13日电 2月25日至3月4日，韩国首尔市民生司法警察局与钟路区政府、中区政府以及首尔警察厅合作，对光化门附近的普通酒店、观光酒店等83家住宿业场所开展了突击检查。检查内容包括是否公示客房价格表和营业执照，以及是否遵守收费标准等。首尔市政府表示，通过此次检查共查获18家酒店存在违规行为。

【插图=AI生成】

自今年1月韩国国家遗产厅附条件批准BTS使用景福宫等文化遗产以来，首尔市政府一直对钟路区和中区的住宿设施开展检查，并实施稳定客房价格的措施。尤其是在2月2日至4日期间，名誉公共卫生检查员对569家酒店进行了检查，发现部分酒店未公示客房价格表和营业执照，因此开展了此次重点检查工作。

根据《公共卫生管理法》规定，住宿业经营者应在酒店内及前台分别张贴营业执照和客房价格表，并遵守收费标准。然而，有18家酒店因未公示营业执照或客房价格表而被查获。

首尔市民生司法警察局计划对这18家酒店立案调查。根据调查结果，违规酒店可能被处以最高6个月的有期徒刑或最高500万韩元的罚款。市政府还将针对未公示客房价格表等的酒店，向其主管机关——钟路区政府和中区政府申请行政处分（第一次责令整改，第二次停业5天，第三次停业10天，第四次关闭营业场所）。

首尔市民生司法警察局局长表示："在BTS演出当天到来之前，我们将重点检查并调查酒店等设施的违规经营行为，以防止为观看BTS回归演出而访问首尔的外国游客在首尔遭受损失或感到不便。"（完）

