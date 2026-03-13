거창군, 2026년 의료급여수급자 건강검진 연중 지원

폐기능 검사 추가, 조기 검진 권장
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군은 의료급여수급권자 건강증진과 질병예방을 위해 2026년도 건강검진 비용을 연중 지원한다고 13일 밝혔다.
지원 대상은 20~64세(1962~2006년생) 짝수년도 출생자 일반검진과 6세 미만 영유아검진이다. 일반검진 공통 항목은 신체계측, 흉부 방사선 촬영, 혈액검사이며 성별·연령별 추가 검사가 이뤄진다.
올해부터 55세·66세 대상에 폐기능 검사가 신설돼 호흡기 질환 관리가 강화됐다. 영유아검진은 월령별 성장·발달 항목에 따라 진행된다.
검진 비용은 무료이며 관내 11개 지정기관(거창삼성내과, 적십자병원, 거창종합내과, 김소아청소년과의원, 박내과의원, 봄소아청소년과의원, 거창SG서경병원, 성은효요양병원, 신&속내과의원, 신내과의원, 중앙메디컬병원) 또는 전국 지정기관에서 사전 예약 후 신분증 지참 방문으로 가능하다.
이정헌 보건소장은 "정기 건강검진은 무증상 질병 조기 발견의 강력한 예방책"이라며 "연말 수요 증가로 대기 길어질 수 있으니 조기 검진 권장한다"고 말했다.
