윤건영 충북교육감 "몰카 촬영한 장학관, 단호히 징계하라"

13일 수사와 별개로 즉각 조치 지시…교육청, 관리체계 전면 점검 착수

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감이 최근 발생한 도 교육청 장학관의 몰카 사건과 관련해 원칙과 절차에 따른 최고 수준의 징계를 신속하게 추진하라고 거듭 지시했다.

윤 교육감은 13일 오전 도교육청 기획회의에서 "수사와는 별개로 교육청 차원의 단호하고 분명한 조치가 필요하다"며 "관련 부서는 징계 절차를 조속히 진행하고, 조직 전반의 관리 체계를 다시 점검하라"고 당부했다.

지난 6일 윤건영 충북교육감이 기획회의를 주재한 자리에서 도교육청 장학관의 몰카 사건에 대한 사과를 하며 재발 방지 대책 마련을 약속하고 있다. [사진=뉴스핌DB]]

그는 또 "기관과 학교를 대상으로 불법 촬영 예방 점검을 한층 강화하고, 상황이 안정될 때까지 지속적으로 관리하겠다"며 재발 방지를 위한 실질적 대책 마련을 주문했다.

윤 교육감은 "교육청은 어떤 상황에서도 원칙을 지키고 책임 있게 대응해야 한다"며 "학생과 교직원이 안심할 수 있는 안전한 교육 환경을 만들기 위해 필요한 모든 조치를 끝까지 추진하겠다"고 강조했다.

도교육청 감사관실은 지난 9일 주간 정책 회의에서 교육감의 지시를 받은 뒤 조사 계획을 수립해 자체 조사를 진행 중이다.

감사관실은 다음 주 내 조사를 마무리하고, '공무원 비위 사건 처리 규정'과 '공직 기강 확립을 위한 성 비위 근절 특별 추진 계획'에 따라 징계 결의를 요구할 예정이다.

한편 장학관 A씨는 지난달 25일 산남동 한 식당의 공용 화장실에 라이터 형태의 몰래 카메라를 설치했다가 입건됐다.

baek3413@newspim.com