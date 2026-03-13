넷마블문화재단, '2026 게임탐험대' 참가자 모집

4~7월·9~12월 두 차례 나눠 넷마블 사옥서 진행

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블문화재단은 '2026 게임탐험대' 참가자를 모집한다고 13일 밝혔다.

지난 2016년부터 11년째 진행 중인 '2026 게임탐험대'는 게임 진로에 관심 있는 청소년(대학생 포함)을 대상으로 게임산업 현장 방문을 통해 게임직군에 대한 이해를 돕고 미래 설계에 밑바탕이 되는 정보를 제공하는 프로그램이다.

지난해부터 기존 '견학프로그램' 명칭을 '게임탐험대'로 변경했으며 초등학생 및 성인(기업/기관) 대상으로 연령 범위를 확대했다.

올해 게임탐험대는 4월부터 7월, 9월부터 12월까지 두 차례로 나눠 넷마블 사옥에서 진행되며 게임 진로에 관심 있는 초등학교 5, 6학년 학생, 중·고등학생 및 대학생, 성인(기업/기관)이라면 최소 10인 이상의 단체로 신청할 수 있다.

세부 프로그램으로는 ▲넷마블 사옥 라운딩 등 게임산업 현장 방문 ▲넷마블게임박물관 관람을 통한 게임 역사 및 문화 체험 ▲기업 소개 및 게임 직무 강의 ▲자체 개발 게임 직무 보드게임 체험 ▲청소년 및 학생 등 진로 설계에 밑바탕이 되는 정보 제공 등이 있다.

참여 신청은 3월 27일까지 넷마블문화재단 홈페이지에서 가능하며 결과는 개별 안내된다.

한편 건강한 게임문화의 가치 확대 및 미래 창의 인재 양성, 나눔 문화 확산 등을 위해 지난 2018년 출범한 넷마블문화재단은 '문화 만들기', '인재 키우기', '마음 나누기' 등 3가지 영역을 중심으로 다양하고 전문화된 사회공헌 활동을 전개하고 있다.

넷마블문화재단에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

origin@newspim.com