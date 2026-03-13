中 산둥성 옌타이 하이양, '복 주는 말' 말의 해 테마 종이공예

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 산둥성 옌타이(烟台) 하이양(海阳)에 말띠 해를 맞아 복을 주는 말을 테마로 한 종이 오리기 공예 예술품이 선보였다.

산둥성 옌타이시 하이양의 종이 오리기 전지 공예 비물질문화유산 전승자 슈리쥐안(修丽娟)은 최근 자신의 작업실 인근 공터에서 약 30m 길이의 전지(剪纸, 종이 공예품) 족자 두 폭을 일반에 소개했다.

슈리쥐안이 펼쳐든 종이 오리기 전지 족자에는 100 마리의 준마가 살아 움직이듯 한 생생한 모습으로 저마다 다양한 자태를 뽐내고 있으며, 전제적인 분위기는 약동하는 봄을 맞아 준마가 힘차게 내달리는 느낌의 활기찬 기운을 담고 있다.

슈리쥐안 작가는 4개월에 걸쳐 공을 들인 끝에 '복마영춘(福马迎春, 봄을 맞아 복을 안겨주는 말)' 시리즈 종이 오리기 전지 공예 작품을 완성했다. 이와함께 모란과 상서로운 구름, 제비 등 상서로운 모양의 길상 문양을 더해 붉은 종이와 다채로운 채색이 어우러진 족자 위에 '만마분등(萬馬奔騰)' 전지를 제작해 말띠해 축복의 의미를 기념했다.

종이 오리기 공예 전지 비물질문화유산 전승자 슈리쥐안은 중국 문화에서 말이 지닌 분투와 길상의 의미를 표현하기 위해 이번 작품을 제작하게 됐다고 작품 구상의 배경을 설명했다. 슈 작가는 또 두 작품은 모두 천년을 이어온 전통과 서정의 메시지를 담고 있다며 특히 행복하고 원만한 삶에 대한 모든 사람들의 바람을 전하고 있다고 덧붙였다.

전통 문화 업계에서는 이 두 폭의 종이 오리기 공예 전지 작품에 대해 질주하는 '복마(福馬)'를 통해 비물질문화유산 장인 정신 뿐 아니라 문화 유산 계승에 대한 열정을 들여다볼 수 있다는 평가를 내놓았다. 길상적 의미를 담은 말 문양의 종이 오리기 공예 전지 비물질문화유산은 모든이들의 복과 건강 기원을 담아 오래 오래 빛을 발할 것으로 기대된다.

