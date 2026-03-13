베리베리 강민, 첫 솔로 '프리 폴링' 콘셉트 포토 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 베리베리 멤버 강민이 첫 솔로 싱글 앨범 '프리 폴링(Free Falling)'의 콘셉트 포토를 공개하며 본격적인 솔로 활동 시작을 알렸다.

젤리피쉬엔터테인먼트는 13일 공식 SNS를 통해 강민의 첫 솔로 싱글 앨범 '프리 폴링'의 Fidget 버전 콘셉트 포토를 공개했다.

[사진=젤리피쉬엔터테인먼트]

공개된 콘셉트 포토 속 강민은 블루진에 반팔 니트를 매치한 편안한 스타일링으로 내추럴한 무드를 자아낸다. 소파나 바닥에 기대어 여유로운 자세로 나른한 분위기를 즐기며 카메라를 은근한 눈빛으로 응시해 시선을 사로잡는다.

특히 버전명인 Fidget 답게 피젯스피너를 소품으로 활용해 시선을 끌었으며, 강민은 꾸밈을 덜어낸 자연스러운 매력과 담백한 비주얼이 어우러지며 이번 앨범을 통해 보여줄 새로운 모습에 대한 기대감을 높이고 있다.

[사진=젤리피쉬엔터테인먼트]

앞서 강민은 지난 10일 자정 공식 SNS를 통해 '강민 1st 싱글 앨범 '프리 폴링' 트레일러 : 아임 프리 폴링'이라는 제목의 트레일러 영상을 공개하며 솔로 앨범 발매 소식을 알렸다. 강민의 청초하면서도 퓨어한 무드가 공개되며 첫 솔로 앨범 발매에 대한 뜨거운 반응이 이어졌다.

한편 강민은 데뷔 7년 만에 첫 솔로 싱글 앨범 '프리 폴링'을 발매한다. 오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개되며, 앨범 프로모션 콘텐츠는 순차적으로 공개될 예정이다.

moonddo00@newspim.com