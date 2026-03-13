경과원, '2026년 경기도 공공기관 정보보안 관리실태 평가' 1위

경기도 산하 26개 공공기관 대상 사이버 위협 대응 역량·정보보안 관리 수준 점검

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원은 '2026년 경기도 공공기관 정보보안 관리실태 평가'에서 도내 26개 공공기관 가운데 1위를 차지하며 최우수기관에 선정됐다고 13일 밝혔다.

경과원 전경. [사진=경과원]

이번 평가는 경기도 산하 26개 공공기관을 대상으로 사이버 위협 대응 역량과 정보보안 관리 수준을 점검하기 위해 진행됐다.

최근 공공기관을 대상으로 한 사이버 공격과 개인정보 유출 위험이 증가하는 상황에서 보안 관리 체계를 점검하고 취약 요소를 개선할 필요성이 커졌다.

도는 기관별 정보보안 수준을 객관적으로 확인하고 안정적인 행정서비스 환경을 구축하기 위해 평가를 추진했다.

평가는 ▲정보보안 정책 ▲정보자산 보안관리 ▲인원보안 ▲사이버 위기관리 ▲전자정보 보안 ▲정보시스템 보안 ▲개인정보보호 등 7개 분야 62개 항목을 기준으로 진행됐다.

도내 26개 공공기관이 참여해 기관별 정보보안 관리 수준을 종합적으로 점검받았다.

평가 결과 경과원은 모든 평가 항목에서 고르게 높은 점수를 받아 102.52점을 기록하며 전체 기관 중 1위를 달성했다.

특히 2024년과 2025년 평가에서 각각 2위를 기록한 데 이어 올해 1위에 올라 3년 연속 최상위권을 유지하는 성과를 거뒀다.

이번 성과는 그동안 지속적으로 추진해 온 정보보안 체계 강화 노력이 성과로 이어진 결과다.

경과원은 지난해 도내 공공기관 가운데 처음으로 27개 전 업무시스템을 클라우드 환경으로 전환하며 보안 관리 체계를 대폭 개선했다.

기존 내부 전산실 서버 중심 운영 방식에서 클라우드 기반 환경으로 전환하면서 시스템 처리 속도와 안정성을 높였고 장애 발생 시 대응 시간도 크게 줄였다.

또 전 직원을 대상으로 매년 사이버보안 교육을 실시해 조직 전반의 보안 인식을 높이는 등 정보보안 관리 역량을 지속적으로 강화해 왔다.

앞으로도 경과원은 정보보안 역량 강화를 위한 다양한 사업을 추진할 계획이다.

화재나 재난 상황에서도 주요 데이터를 안전하게 보호할 수 있도록 재해복구시스템(DR)을 구축하고, AI를 활용한 보안 취약점 자체 점검 솔루션을 도입해 사이버 위협에 선제적으로 대응할 계획이다.

김현곤 경과원장은 "정보보안은 공공기관의 기본이자 도민과의 신뢰를 이어주는 핵심 요소"라며 "앞으로도 더욱 철저한 보안 관리 체계를 구축해 도민이 안심하고 이용할 수 있는 공공서비스 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

한편 경과원은 2025년 경기도 공공기관 우수정책 평가에서도 최우수상과 장려상을 동시에 수상하는 등 다양한 대내외 평가에서 우수한 성과를 이어가며 공공기관 혁신과 디지털 행정 역량 강화 분야에서 성과를 확대하고 있다.

