밀양시, 경남도 '2026년 지방세정 종합평가' 우수기관 선정

확보 재원 밀양시 발전 활용 계획
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시는 경남도 주관 '2026년 지방세정 종합평가'에서 우수기관으로 선정됐다고 13일 밝혔다. 이로써 시는 기관표창과 상사업비 1억 2000만 원을 확보했다.
이번 평가는 도내 18개 시·군을 대상으로 2025년 한 해 동안 추진한 지방세 부과·징수·체납관리 등 5개 분야 19개 항목에 대해 종합적으로 이루어졌다. 시는 모든 평가 항목에서 고르게 높은 점수를 받아 우수기관으로 선정됐다.
이번 수상은 도내에서 세수 규모가 작고 상대적으로 낮은 세수 점유율, 지속적인 경기 불황 등 어려운 여건 속에서 거둔 성과라 더욱 의미가 깊다.
이는 세무과 및 읍·면·동 전 세무 담당 직원이 노력해 지방세수 확충과 체납액 징수율 제고 등 적극적으로 세정업무를 수행한 결과라는 평가다.
시 관계자는 "앞으로도 시민에게 신뢰받는 세무 행정을 구현하기 위해 정확하고 공정한 과세체계를 확립할 것"이라며 "확보된 소중한 재원이 밀양시 발전과 시민 복지 증진을 위해 쓰일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
