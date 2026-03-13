수원축협 '축산물 판매대상'·'NH농협생명 BEST CEO' 수상

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원축산농협(이하 수원축협)은 13일 경기농협 정례조회에서 열린 시상식에서 '2025년 축산경제 부문별 연도대상 축산물 판매대상'과 '2026년 1월 NH농협생명 BEST CEO'를 수상하는 영예를 안았다고 밝혔다.
축산경제 부문별 연도대상은 전국 축협을 대상으로 경제사업 실적을 종합적으로 평가해 성과가 우수한 축협을 선정하는 제도로, 수원축협은 축산물 판매사업 활성화와 안정적인 유통망 구축을 통해 축산물 소비 확대에 기여한 공로로 축산물 판매 부문 대상을 수상했다.
NH농협생명 BEST CEO는 경기 농축협을 대상으로 보장성월납환산보험료와 유지율 등 보험사업 추진 실적을 평가해 우수 농축협을 선정하는 제도로, 수원축협은 2026년 1월 평가그룹 최우수 사무소로 선정됐다.
장주익 조합장은 "이번 수상은 조합 사업을 적극 이용해 주신 조합원과 고객, 그리고 임직원 모두의 노력으로 이뤄낸 값진 성과"라며 "앞으로도 축산농가 소득 증대와 안전한 축산물 공급을 통해 지역사회와 함게 성장하는 수원축협이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
