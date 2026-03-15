유가 100달러→80달러→재반등…원유 ETF·ETN '극단적 변동성'

브렌트유 99달러→88달러 급락…100달러 재돌파

수익률 '급등락' 반복...원유선물 23%↑·원유선물인버스 10%↓

원유 레버리지 ETN 60% 급등 "시장 변동성 확대"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국제유가가 배럴당 100달러를 돌파한 뒤 하루 만에 80달러대로 급락하고 다시 100달러선에 근접하는 등 극단적인 변동성을 보이면서 국내 증시와 원유 관련 상장지수상품(ETP)이 '롤러코스터 장세'를 이어가고 있다. 특히 원유 선물 가격에 연동되는 ETF·ETN은 상·하한가에 가까운 급등락을 반복하며 투자 위험도 빠르게 높아지는 모습이다.

15일 한국거래소에 따르면 코스피는 지난주 금요일, 전 거래일보다 1.72% 하락한 5487.24선에 거래를 마쳤다. 이날 코스피는 장 초반 약 3% 하락하며 출발했지만 이후 낙폭을 일부 만회했다.

최근 국내 증시는 국제유가 흐름과 밀접하게 연동되는 모습이다. 코스피는 지난 9일 전 거래일 대비 5.96% 급락한 5251.87로 마감한 뒤 10일에는 5.35% 급등하며 5532.59로 반등했다. 이후 11일 1.40% 상승, 12일 0.48% 하락하는 등 단기간 급등락이 반복됐다.

국제유가 역시 같은 기간 극단적인 변동성을 나타냈다. 브렌트유 선물은 지난 9일 배럴당 98.96달러로 상승했지만 다음 날 87.80달러로 11% 넘게 급락했다. 이후 다시 반등하며 12일 97달러대를 회복했고 13일에는 종가 기준 100.46달러를 기록하며 다시 100달러선을 넘어섰다. 브렌트유 종가가 100달러를 돌파한 것은 2022년 8월 이후 약 3년 7개월 만이다.

13일 유가는 다시 100달러선을 돌파했다. ICE선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 100.46달러로 전장보다 9.2% 상승했다. 브렌트유가 종가 기준 100달러를 넘어선 것은 지난 2022년 8월 이후 약 3년 7개월 만이다. 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가도 배럴당 95.73달러로 전장 대비 9.7% 상승했다.

◆ 유가 급등→급락→재반등…원유 ETF '롤러코스터'

국제유가 급등락은 국내 원유 선물형 ETF에도 그대로 반영됐다. 유가 상승과 하락에 따라 관련 ETF 수익률도 단기간에 큰 폭으로 움직이며 시장 변동성을 키우는 모습이다.

대표 상품인 KODEX WTI원유선물(H)은 지난 9일 하루에만 29.31% 급등했지만 다음날인 10일에는 14.08% 급락했고 11일에도 4.93% 하락하며 조정을 이어갔다. 이후 12일과 13일에는 각각 10.57%, 2.51% 반등했다.

TIGER 원유선물Enhanced(H) 역시 유사한 흐름을 보였다. 9일 26.93% 상승한 뒤 10일 -13.87%, 11일 -3.27% 하락했으며 12일과 13일에는 각각 11.22%, 2.00% 상승했다. 두 ETF 모두 이번 주 기준 약 23%대 상승률을 기록하고 있다.

반면 인버스 ETF는 정반대 흐름을 나타냈다. KODEX WTI원유선물인버스(H)는 9일 -24.25% 급락한 뒤 10일 18.10% 급등했고 이후 12일과 13일에는 각각 -9.46%, -3.16% 하락했다. TIGER 원유선물인버스(H) 역시 9일 -23.97%, 10일 +17.65%, 12일 -9.60%, 13일 -1.00%로 비슷한 흐름을 보였다. 두 ETF의 이번 주 누적 수익률은 각각 -10.94%, -11.89%를 기록했다.

원유 레버리지 ETN이 가격제한폭까지 급등하는 모습도 나타났다. 지난 9일 국제유가가 배럴당 100달러를 돌파하자 원유 상승에 베팅하는 레버리지 상품에 매수세가 몰렸다. 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN(59.77%), 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)(60.00%), KB S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B(60.00%), 신한 블룸버그 레버리지 WTI원유 선물 ETN B(59.98%) 등 주요 원유 레버리지 ETN이 일제히 60% 안팎 상승했다.

레버리지 ETN은 원유 선물 가격이 1% 움직일 경우 상품 가격이 약 2% 변동하도록 설계돼 있다. 이 때문에 가격제한폭 역시 일반 주식의 두 배인 60%가 적용되며 변동성이 크게 확대되는 특징이 있다. 같은 날 일반(1배) 원유 ETN 역시 30% 안팎 상승하며 상한가 수준의 급등세를 보였다.

이후 국제유가가 80달러대로 급락하면서 레버리지 ETN 역시 큰 폭의 등락을 반복했다. 다만 13일에는 브렌트유가 다시 배럴당 100달러선을 돌파했지만 지난 9일과 같은 가격제한폭 급등 흐름은 나타나지 않았다.

시장에서는 주요국의 유가 안정 조치 기대가 일부 반영된 영향으로 보고 있다. 국제에너지기구(IEA)는 회원국들이 총 4억 배럴 규모의 비상 비축유를 시장에 공급하기로 합의했다고 밝혔으며 한국 정부도 국제 공조에 따라 2246만 배럴 규모의 비축유 방출 계획을 발표했다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

◆ 중동 리스크에 유가 전망 상향…"원유시장 리스크 점검"

이번 국제유가 급등락의 배경에는 중동 지역 지정학적 리스크가 자리하고 있다. 특히 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 확대되면서 글로벌 원유 공급 차질 우려가 커지고 있다.

금융감독원은 지난 12일 '원유 등 상품시장 전문가 간담회'를 열고 시장 상황을 점검했다. 이 자리에서 황선오 금감원 자본시장·회계 부원장은 "호르무즈 해협 봉쇄가 장기화될 경우 원유 공급 차질이 발생해 실물경제와 금융시장 전반에 큰 영향을 줄 수 있다"고 말했다.

금감원은 이에 따라 증권사와 자산운용사에 관련 리스크를 선제적으로 점검하고 관리할 것을 주문했다. 또 투자자들에게 상품 구조와 손실 가능성 등을 충분히 안내해 피해를 예방하고 변동성이 확대된 시장 환경에서 과도한 위험 노출에 유의해 줄 것을 당부했다.

글로벌 투자은행들도 중동 리스크 장기화를 반영해 유가 전망을 잇달아 상향 조정하고 있다. 골드만삭스는 호르무즈 해협 공급 차질 지속 기간을 기존 10일에서 21일로 늘리며 극단적 시나리오에서는 브렌트유 평균 가격이 배럴당 145달러까지 상승할 수 있다고 분석했다.

맥쿼리 그룹 역시 봉쇄 상황이 몇 주간 이어질 경우 유가가 배럴당 150달러를 넘어설 가능성을 제시했다. 에너지 컨설팅 업체 우드 맥켄지의 사이먼 플라워스 수석 애널리스트는 "중동 인프라 피해와 복구 기간을 고려하면 2026년 유가가 배럴당 200달러에 도달하는 시나리오도 충분히 가능하다"고 경고했다.

국내 전문가들도 공급 차질 장기화 가능성에 주목하고 있다.

오재영 KB증권 연구원은 "호르무즈 해협을 통과하는 선박이 하루 1~2척 수준에 그치고 있다"며 "배럴당 100달러 돌파는 기존 2차 상단이었던 88~93달러 저항 구간을 갭 상승으로 넘어선 매우 강한 상승 흐름"이라고 분석했다.

nylee54@newspim.com