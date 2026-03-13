장보권, 부산 금정구청장 출마…"세일즈구청장되어 '금정 르네상스' 추진"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 장보권 부산여자대학교 교수가 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 국민의힘 간판을 달고 부산 금정구청장에 출사표를 던졌다.

장보권 예비후보는 13일 오후 2시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "금정의 가치를 제대로 키워내어, 성장이라는 확실한 배당금으로 돌려드리는 세일즈구청장이 되겠다"고 금정구청장 출마를 공식 선언했다.

장 예비후보는 "부산의 관문이자 자존심이던 금정, 대학과 사람과 활력이 넘치던 이 도시가 지금은 조용히 멈추고 있다"며 "이 현실 앞에서 분노보다 책임을 느꼈고, 탄식하기 보다 답을 찾겠다고 결심했다"고 밝히며 출마 배경을 설명했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 장보권 부산여자대학교 교수가 13일 오후 2시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 부산 금정구청장 출마를 공식 선언하고 있다. 2026.03.13 ndh4000@newspim.com

이어 "금정은 끝난 도시가 아니다. 멈춘 것이 아니라, 방향을 잃었을 뿐"이라며 "저는 말이 아니라, 결과로 증명해온 사람이다. 책상 위가 아니라 골목을 걷고, 시장을 듣고, 현자에서 답을 만드는 사람"이라고 목소리를 높였다.

장 예비후보는 "현장의 절실함을 바탕으로 금정을 통째로 세일즈하겠다. 중앙정부를 설득하고 광역단체를 움직여 금정의 숙원 사업들을 확실한 성과로 바꿔내겠다"고 강조했다.

장 예비후보가 밝힌 '금정 르네상스'를 위한 핵심 공약으로 ▲금정인재양성재단 설립 ▲침례병원 조기 정상화 ▲금샘로 조속 개통 ▲노포터미널 리모델링 ▲금정 컨벤션센터 설립 등을 제시했다.

또 ▲태광산업주지 청소년 멀티플렉스 센터 조성 ▲4개 대학 상권 살리기 프로젝트 ▲외국인 정주 환경 개선 ▲어르신 복지 및 일자리 확충 ▲도시 재생 사업 활성화 등을 약속했다.

장 예비후보는 "금정의 길을 열어 이 도시의 시대를 바꾸겠다"라며 "금정의 전성시대, 우리가 함께 열어가겠다"고 다짐했다.

ndh4000@newspim.com