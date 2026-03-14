하이얼코리아, 주요 라이프스타일 가전 대상 SNS 이벤트 진행

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 글로벌 가전 브랜드 하이얼(Haier)이 주요 라이프스타일 가전을 경품으로 제공하는 SNS 이벤트를 진행한다. 하이얼코리아는 오는 3월 31일까지 공식 SNS 채널을 통해 소비자 참여형 이벤트를 실시한다고 밝혔다. 이번 이벤트는 하이얼 공식 인스타그램을 팔로우하고 네이버 브랜드스토어 알림받기를 설정한 뒤 해당 화면을 캡처해 응모하는 방식으로 참여할 수 있다.

[사진=하이얼코리아 제공]

이벤트 경품으로는 하이얼의 대표 생활 가전 3종 중 랜덤 1종을 추첨을 통해 1명에게 제공하며, 10명에게는 커피 쿠폰을 증정할 예정이다. 경품 대상 제품은 슬림 컨버터블 김치냉장고, 6인용 식기세척기, 와인셀러로 구성됐다. 하이얼 슈퍼슬림 컨버터블 김치냉장고(ARK121MNW, ARK80MNGW)는 공간 효율을 고려해 슬림한 디자인으로 설계된 제품이다. 김치, 냉장, 냉동, 주류 보관 등 총 4가지 컨버터블 모드를 지원해 사용자 환경에 맞춰 활용할 수 있다. 용량은 80L와 121L 두 가지로 출시되었으며 글라스 도어와 매트 화이트 메탈 타입 중 선택이 가능하다.

함께 제공되는 하이얼 6인용 식기세척기(HDW06MFW)는 콤팩트한 사이즈로 설계되어 소형 가구에서도 활용이 용이하다. 고온 세척 기능과 상·하단 듀얼 세척 날개를 통해 세척 성능을 확보했으며, 에너지소비효율 1등급을 달성해 전력 효율을 높인 것이 특징이다. 하이얼 와인셀러(HWC120MNB)는 항온 제어 시스템을 적용해 내부 온도를 안정적으로 유지하며 터치 방식 컨트롤러를 통해 보관 환경을 조절할 수 있다. 우드 선반과 내부 조명을 적용해 수납 편의성을 갖췄다.

[사진=하이얼코리아 제공]

하이얼코리아 관계자는 "최근 소비자들이 생활의 편의성과 개인의 취향을 반영한 가전에 관심을 보임에 따라 이번 이벤트를 마련하게 됐다"며 "공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 이벤트 참여 방법 등 자세한 내용을 확인할 수 있다"고 전했다. 이번 행사는 3월 31일까지 진행되며 당첨자 발표 등 후속 절차는 공식 채널을 통해 안내될 예정이다.

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