李在镕结束欧洲行程返韩 聚焦电池与汽车电子业务合作

纽斯频通讯社首尔3月13日电 韩国三星电子会长李在镕结束与三星SDI社长崔周善同行的欧洲出差行程回国，此行被视为旨在扩大与当地整车企业的电池及汽车电子业务合作。业界推测，三星SDI可能与欧洲主要整车企业就新增订单进行了讨论。

图为13日下午，三星电子会长李在镕结束欧洲出差行程乘飞机抵达首尔金浦机场。【图片=纽斯频通讯社】

李在镕13日下午12时45分许通过首尔江西区金浦商务航空中心入境。对记者"是否在欧洲会见客户企业"的提问，他予以肯定回答。但对于以伊战争等中东事态引发的全球危机应对方案提问，他未作答便离开现场。

据悉，李在镕9日上午启程前往德国慕尼黑。尤其是此行三星SDI社长崔周善全程陪同，被认为是集团层面加强电池业务的重要信号。崔周善在回国路上会见记者时表示："我们去了欧洲。除奔驰外，还见多家客户"。对于未来追加订单的期待，他谨慎表示"会努力争取"。

据业界消息，李在镕在访问德国期间，接触了包括奔驰、宝马、奥迪、大众、保时捷在内的多家整车企业。三星SDI目前向宝马、保时捷等欧洲主要汽车品牌供应电动汽车电池及储能系统。鉴于其亲自关注电池业务，此行有望转化为新订单的可能性较高。

此前，李在镕曾于去年11月与访韩的梅赛德斯-奔驰董事会主席康林松讨论汽车电子业务合作方案。此次出差被解读为在延续当时讨论的基础上，为巩固伙伴关系而采取的战略行动。（完）

